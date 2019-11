Na estreia de Osmar Loss, Corinthians enfrenta Millonarios visando manter liderança do grupo

Corinthians e Millonarios irão se enfrentar pela última rodada fase de grupos da Libertadores da América nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Arena Corinthians. O Timão é o líder do grupo 7, mas busca a vitória para chegar aos 13 pontos e ficar terceiro lugar na classificação geral da competição. Com isso, teria vantagem em jogar o jogo de volta como mandante.

A última vez que se enfrentaram, o jogo terminou empatada em 0 a 0, na Colômbia. No retrospecto histórico, o confronto se demonstra equilibrado com duas vitórias para cada lado e dois empates.

Treino comandado por Osmar Loss

Após a saída de Fábio Carille para o Al Wehda da Arábia Saudita, o Corinthians anunciou seu novo técnico, Osmar Loss, que comandou o primeiro treinamento como técnico do Time do Parque São Jorge. Na atividade, Loss dividiu em três etapas. Na primeira, o elenco realizou um trabalho físico com o preparador Fabrício Pimenta. Posteriormente, os jogadores fizeram o treinamento técnico e tático que são importantes para a definição da equipe titular.

Após o treino, Osmar Loss definiu o Corinthians com: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Jadson, Rodriguinho e Pedrinho. Também em momento posterior ao treino, Loss concedeu uma coletiva, atendeu a imprensa e falou sobre a sequência de trabalho e as características que o Corinthians terá com o seu comando :

“Já conversamos com o grupo e a ideia é mantermos o nosso estilo e linha de trabalho. O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians, e não a do Osmar ou do Fábio. Muitas vezes se coloca uma imagem do treinador ser ou não ofensivo, mas acredito que o futebol tem que ser aquilo que vem sendo apresentado: um time equilibrado defensivamente, mas que seja eficiente quando chega na frente”, explica Loss.

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Millonarios precisa vencer para ter chances de classificação

A equipe comandada pelo técnico Miguel Russo realizou um treino no Centro de Treinamento do Palmeiras na tarde desta quarta-feira (23).

No primeiro confronto entre ambos, que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, as duas equipes não saíram do empate sem gols. No confronto desta quinta-feira, os colombianos precisam vencer o Corinthians para sonharem com uma classificação. Entretanto, uma vitória do Independiente, atual vice-líder do grupo, põe a classificação por água abaixo.

Para o confronto, o técnico Miguel Russo vai escalar a equipe em uma formação 4-3-3, com: Fariñez; Rivas, De Los Santos, Banguero, Palacios; Dominguez, Duque, Silva; Huérfano, Ovelar, Del Valle.