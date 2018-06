Após exames, médico do Botafogo fala sobre retorno de Yago: “Está liberado para treinar”

O Botafogo viveu dias intensos nos últimos dias, no que diz respeito as condições médicas de seus atletas. Em pouco mais de uma semana, dois atletas saíram diretamente do estádio para o hospital após uma concussão sofrida durante a partida. Nesta quinta-feira (7), o doutor Sálvio Magalhães comentou sobre os casos específicos que estão no departamento médico.

Primeiro João Pedro, na derrota contra o São Paulo (30/05), mas o jogador já está recuperado e voltou ao time titular. Na partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (06), Yago saiu de ambulância para exames após choque de cabeça. O jogador queria voltar para o jogo, mas o departamento médio do Glorioso interviu para que ele não voltasse.

"Na saída do campo, ele começa a recuperar seus sentidos e quer voltar porque se sente bem. Após a alteração, ele se sente normal e acha um absurdo tirá-lo do campo. Ali foi o embate mais difícil, mas conseguimos convencê-lo", disse o médico do alvinegro.

Ele também comentou sobre o procedimento a partir da lesão: "Ali na ambulância, foram feitos exames para descartar se havia algo de mais grave. Feito isso, ele foi para o hospital, passou por ressonância e tomografia. A partir daí descartou-se toda e qualquer repercussão mais grave daquele trauma" e completou falando sobre o período de recuperação do atleta: “Ele estaria liberado para voltar a treinar no domingo teoricamente. Mas é uma decisão técnica, já que não vai treinar nem sexta nem sábado. Não há restrição para viajar”, esclareceu Salvio.

Joel Carli também saiu do duelo contra os cearenses com fortes dores. O jogador saiu chorando de campo após sofrer uma contusão abdominal. Doutor Salvio explicou também a situação do zagueiro argentino.

“Hoje está melhor, ainda está bastante dolorido, mas só poderemos ter uma posição mais precisa nas próximas 24 horas ou até em 48 horas a depender do controle da dor dele. Está sendo medicado e acompanhado, mas a gente precisa da resposta dele, Carli teve uma contusão no lado esquerdo da parte posterior abdominal. Foi avaliado e não se detectou nenhuma lesão mais grave, foi apenas uma contusão”.

Marcos Vinicius é outro caso médico do clube. Ele se lesionou logo no início da partida contra o Vasco em São Januário no sábado (02). O jogador sofreu uma lesão no joelho direito.

“Fez uma lesão do ligamento medial colateral do joelho direito. Parece um período longo, mas ele só teria 10 dias (para se recuperar) até o último jogo antes da parada”. Com isso, a previsão para volta do meia é apenas na intertemporada.

A situação de Gatito Fernandéz também surgiu como tópico da entrevista coletiva. O goleiro Paraguaio segue trabalhando somente com os pés, com uma proteção no braço direito. Gatito está fora desde a sgunda rodada do Campeonato brasileiro, depois da partida contra o Sport em que teve uma atuação de gala. O tratamento de Gatito teve inclusive complicações já resolvidas:

“Gatito teve uma fratura na ulna (um dos ossos longos do antebraço), o tratamento tem sido conversador, ele teve uma evolução boa no início. Da terceira para a quarta semana involuiu um pouquinho, e isso gerou apreensão, Mas nos exames subsequentes ele voltou a evoluir no ponto de vista da consolidação. Hoje está com seis semanas, está evoluindo bem. A nossa programação para ele é manter a imobilização por mais duas semanas. Isso vai acabar no meio da intertemporada”, revelou Salvio Magalhães.

Correndo contra o tempo para recuperar os jogadores o Botafogo também volta suas atenções para o Bahia, o próximo adversário que enfrenta em Salvador no domingo (10). Você acompanha em tempo real e a repercussão da partida por aqui na VAVEL Brasil.