Após mais um empate, torcida vaia Corinthians e Rodriguinho afirma: "É difícil explicar"

Google Plus

Neste sábado (09), o Corinthians recebeu o Vitória em Itaquera pela décima primeira rodada do Brasileirão. Com um empate sem gols e com pouco brilho, os jogadores saíram vaiados ao fim da partida.

Rodriguinho um dos líderes e artilheiro do time na temporada não conseguiu explicar a má fase que a equipe vem enfrentando desde a saída de Fábio Carille para o mundo árabe.

"Difícil de explicar. A bola está passando e não estamos conseguindo finalizar", disse o meia.

A nova peça ofensiva do ataque alvinegro, Roger, não atingiu seu futebol ideal e vem sofrendo para ajudar a equipe nesta seca de gols. A falta de produtividade do Corinthians passa também pela queda de desempenho de Rodriguinho - o principal jogador do time em 2018. A ausência de Jadson, lesionado, é outro fator importante para o atual momento vivido pela equipe.

"Até temos posse, tocamos a bola, mas o problema está sendo a finalização. Quando a gente tem a chance não estamos aproveitando. A gente tem que concentrar", afirmou.

Outro jogador que se manifestou após a partida, foi o goleiro Walter. O defensor da meta do Timão tem uma visão bem parecida com a do meia, e acredita que só o trabalho pode solucionar os problemas da equipe.

"Vamos seguir em frente e trabalhar forte. O Vitória veio fechadinho, é um baita de um time. Vamos trabalhar. Estamos rodando a bola, tendo oportunidades, mas a bola não está entrando. Precisamos suprir esses defeitos e conquistarmos as vitórias. Estamos precisando disso"​, comentou Walter.

O Corinthians volta à campo para enfrentar o Bahia em Salvador, na quarta-feira (13), às 21h. Com mais esse resultado ruim, o Timão amarga a oitava posição do Brasileirão e podendo terminar ainda mais abaixo dependendo do resultado de Botafogo, Fluminense, América-MG e Internacional.