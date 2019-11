Jadson revela 'puxão de orelha' em Romero após atitude no clássico

Neste segundo domingo (13) de maio, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, a equipe alvinegra saiu com a vitória de 1 a 0, com um gol de Rodriguinho.

Entretanto, um lance que chamou a atenção na partida, saiu de Romero, atacante paraguaio do Corinthians, que no segundo tempo da partida, dominou a bola com a cabeça em forma de provocar o adversário.

O gesto do atacante gerou um atrito dentro de campo de corinthianos e palmeirenses. Entretanto, o ato divergiu opiniões entre seus companheiros de equipe, que se pronunciaram na zona mista da Arena Corinthians.

O primeiro foi o camisa 10, Jadson, um dos capitães da equipe alvinegra e dentre os mais experientes do time.

"Foi um lance polêmico, às vezes não precisa disso. Eu, o Balbuena e os mais velhos da equipe, vamos dar um puxão de orelha nele. É difícil falar em provocação, foi até uma jogada meio que sem querer. Se estivesse do outro lado, ficaria irritado - completou o autor do gol corintiano no Derby", revelou Jadson.

Já o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, também comentou sobre a atitude do paraguaio. Contudo, foi direto e não vê a situação como desrespeitosa, assim como os atletas do Palmeiras.

"A jogada foi o recurso que o jogador tem, a bola subiu e ficou na cabeça. Não vamos fazer polêmica por isso. Futebol está ficando chato, e quando tem uma jogada dessa é bonita para todo mundo", finalizou.