Entrevista coletiva da despedida de Vinicius Jr. AO VIVO na VAVEL Brasil

Nesta manhã, o Flamengo se despediu de Vinicius Jr. por meio de um vídeo em suas mídias sociais. A gravação conta com trechos da trajetória do camisa 20 desde os tempos das categorias de base até sua despedida do elenco profissional, contra o Paraná.

O primeiro gol do atacante saiu no dia 09/08/17, em confronto contra o Palestino, pelo jogo da volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana. Vinicius entrou aos 26 minutos da segunda etapa, quando completava sua 15ª partida pelo Flamengo, e marcou o último gol da vitória por 5 a 0 sobre a equipe chilena, logo em seu primeiro lance, dois minutos após sua entrada.

Sua primeira partida se deu contra o Atlético-MG, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, no dia 13/05. O nome do jovem de apenas 16 anos foi entoado durante grande partida da partida, até que Zé Ricardo o colocou em campo aos 37 minutos, no lugar de Berrío. A partida se encerrou no placar de 1 a 1.

Em sua passagem pelo Rubro-Negro, Vinicius participou de 69 partidas e marcou 14 gols. A temporada de 2018 foi a mais expressiva, quando ganhou espaço na equipe titular com a saída de Éverton para o São Paulo e virou uma peça-chave no time de Mauricio Barbieri. Inclusive, o camisa 20 se tornou o artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols marcados.

No entanto, o Real Madrid optou pela ida do jogador nesta temporada, com a escolha sendo seguida por Vinicius Jr. O mesmo ainda não chegou a completar a maioridade, porém, faz 18 anos no dia 12 de julho, enquanto o calendário brasileiro - e mundial - está paralisado por conta da Copa do Mundo. Sendo assim, o jogador se apresentará ao clube espanhol após seu aniversário, quando deverá passar por um período de treinos para a definição concreta de seu futuro. Há a possibilidade do atacante ser emprestado para uma equipe de menor expressão dentro da Espanha com o objetivo de adaptá-lo ao futebol local.

Após concretizar-se, o Flamengo revelou os dados da negociação, entre eles, o acordo entre os clubes sobre a permanência de Vinicius. Foto: Reprodução/Flamengo

No acordo, também previa a possibilidade de maior tempo de permanência de Vinicius no Rubro-Negro. Em comunicado revelado por ambos clubes, em caso do aval de duas das três partes no acordo (Flamengo, Vinicius Jr. e Real Madrid), o futuro do atacante seria definido. Com isso, pelo pouco tempo de passagem, havia a esperança da diretoria rubro-negra, junta ao staff do jogador, optarem pela continuidade no Rio de Janeiro. Com isso, Vinicius teria de se apresentar apenas em julho de 2019 a Madrid.

No dia 20 de maio de 2017, o Flamengo acertou a venda de Vinicius Jr. ao Real Madrid, da Espanha, pelo valor de € 45 milhões (R$ 164.000.000,00). Com apenas 16 anos quando se concretizou a negociação, o jogador teria de permanecer por pouco mais de um ano no clube carioca antes de se apresentar oficialmente aos espanhóis, quando completaria 18 anos.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão em tempo real da entrevista coletiva que anunciará a despedida de Vinicius Jr. do Flamengo. O comunicado ocorre no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Rubro-Negro, em Vargem Grande, no Rio. Fique conosco!