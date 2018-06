Após apelo da torcida, Fluminense lançará loja online

Próximo de completar 116 anos e vivendo momento turbulento, uma novidade chega para trazer ânimo aos tricolores: o Fluminense lançará sua loja online, pedido antigo da torcida. A informação foi publicada primeiramente pelo "UOL Esportes" e confirmada pela reportagem da VAVEL Brasil.

O clube é exceção entre os gigantes do país no e-commerce (vendas online) e apesar da crise financeira, o mercado virtual cresceu no Brasil. Focando nos dados, a única alternativa do clube foi investir no projeto da sua loja oficial online.

No início de 2017, o Fluminense começou a parceria com a Under Armour, mas os meses passaram e os torcedores ainda reclamam da escassez dos produtos do clube, como os casacos, mochilas, e toda essa linha será explorada com o e-commerce, o que é visto como fundamental.

Na parceria, em todo produto vendido da fornecedora, o clube levará um percentual. No site oficial do clube não há nenhum produto oficial do Fluminense em destaque para venda e os canais digitais exploram muito pouco todo o conteúdo. Lucrando somente com muitas vendas, a situação virou emergencial para o clube explorar a internet.

A loja física do clube será reformulada e nela estará todo o estoque para o envio dos produtos que serão comprados no site para o consumidor. Nos últimos anos, o Fluminense possuiu contrato com a Flu Boutique - tinha uma loja virtual, mas acabou sofrendo com problemas financeiros - e depois com a Meltex, com a última reformando a loja da sede, mas não fazendo a expansão prevista em contrato com o clube, sem também focar no e-commerce, algo solicitado pelo Fluminense. A demora na rescisão do contrato com a Meltex fez com que o clube prolongasse a espera para começar o projeto do e-commerce.

Vivendo uma crise financeira, o Fluminense quer atrair sócios para alavancar vendas e obterem descontos nos produtos. Sem o mercado virtual, o clube deixa de faturar, podendo desgastar sua imagem com possíveis parceiros.

No Estado do Rio, o tricolor é disparado o clube com menos lojas físicas e produtos para serem vendidos. Em Abril, a Flusócio, grupo de apoio do presidente Pedro Abad, frisou na aceleração do projeto para ter um Fluminense mais lucrativo.

No dia 21 de Julho, data do aniversário do clube, a torcida possivelmente poderá contar com o lançamento da loja.