Vivendo boa fase, Jael almeja mais títulos pelo Grêmio: "Renovei para ser campeão"

Jael vem tendo seu nome envolvido em especulações, principalmente com a proximidade da janela de transferências. Porém, o atleta descartou qualquer possibilidade de deixar o Grêmio momentaneamente.

Principalmente por ser bem visto pela torcida e diretoria e possuir a confiança da comissão técnica. Além disso, o centroavante enxerga no tricolor gaúcho a possibilidade de ganhar mais títulos. O jogador possui contrato até dezembro de 2018.

"Não chegou a esse ponto (de ter que tomar uma decisão). Falei com o meu empresário para não levar nada adiante, porque quero permanecer aqui. Lógico que se chegar algo muito bom tem que analisar, mas meu foco é aqui. Antes de renovar tinha algumas coisas boas, mas pensei em ficar, estou aqui hoje. Mais que financeiro, é deixar um legado, uma história. É conquistando mais títulos aqui que se marca mais história no clube", afirmou Jael.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Vivendo boa fase, o centroavante soma cinco gols na atual temporada e sete assistências (liderando o quesito no Grêmio). O jogador disputa vaga no ataque com André, mas é tido como titular. Conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa com o Tricolor. E tem a intenção de aumentar a lista de títulos na equipe gaúcha.

"Estou com a minha cabeça aqui, renovei para ser campeão, como fui duas vezes. Estamos em três competições, brigando nas três. Vamos buscar ao máximo ganhar mais títulos. Quero terminar o ano aqui, entrar mais para a história do clube", reiterou o atleta.

Jael ganhará agora a concorrência de André também na Libertadores, tendo em vista que as equipes terão a possibilidade de mudanças na lista de inscritos a partir das oitavas de final, nesta fase o Tricolor enfrentará o Estudiantes, da Argentina. Outra alternativa para a posição é Hernane.