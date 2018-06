Renato Gaúcho enaltece vitória do Grêmio e volta ao G-4: "Hoje estamos em quarto"

Google Plus

O Grêmio voltou ao G-4 após vencer o América-MG, na Arena, no último domingo (10), em jogo iniciado às 16h. Everton marcou o único gol do jogo, numa partida em que a equipe gaúcha não esteve tão inspirada. Para o técnico Renato Portaluppi o mais importante foi conquistar os três pontos e encostar nos primeiros colocados.

"O Grêmio nem sempre vai jogar bem. O importante é estar naquele pelotão da frente. Hoje estamos em quarto, a um ponto do vice-líder" Disse o treinador.

Renato evitou comparar a apresentação na partida contra o América com os resultados negativos atuando na Arena. Para ele a equipe nem sempre vai atuar bem. O comandante aproveitou para reforçar que a equipe ta sempre buscando criar situações de gol e na tarde de ontem, diferentemente do jogo contra o Palmeiras, o Grêmio conseguiu transformar as chances criadas em gol.

"Eu não fico comparando de um jogo para outro. Cada um é uma decisão. O importante é sempre buscar a vitória. Contra o Palmeiras, tentamos, criamos, mas eles foram mais felizes que a gente. Desta vez, criamos e aproveitamos." Destacou Renato.

Ele afirmou que a jogada do gol, que nasce de um lançamento longo de Cícero às costas da defesa mineira e acaba em gol de Everton, num lance de velocidade, havia sido estudada pela comissão junto ao Central de Dados Digitais (CDD) do clube.

"Eles têm essa liberdade para fazer (lançamentos longos), até porque a gente estuda os adversários. Vimos que o América joga com a última linha deles muito alta e poderíamos usar a velocidade do Everton a nosso favor. Junto com o CDD, observamos que muitos times fizeram gols neles desta forma. Não vou proibir meu time de fazer esses lançamentos. Sabíamos que poderíamos fazer isso" Enfatizou o comandante.

Com a vitória, o Grêmio alcançou os 19 pontos e subiu para a quarta colocação na tabela. Na última rodada antes da Copa do Mundo, o Tricolor vai a Recife enfrentar o Sport. A partida será na quarta-feira, às 19h30, na Ilha do Retiro.