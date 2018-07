CSA vence fora de casa, complica Brasil de Pelotas e assume segunda colocação

Nem o frio e nem a noite chuvosa foi capaz de fazer os alagoanos do CSA se sentirem acuados no RS, em uma atuação cirúrgica, os visitantes derrotaram o Brasil de Pelotas por 2 a 0, gols de Daniel Costa e Rafinha no primeiro tempo. Derrota amarga para os donos da casa que permanecem na zona de rebaixamento.

O Brasil entrou em campo sabendo que uma vitória simples o tiraria da zona de rebaixamento em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios e contando com a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo a equipe entrou acreditando na vitória, que depois dos primeiros 45 minutos virou pesadelo e culminou com a vai da torcida.

Fonte: GEB/Divulgação

O primeiro tempo foi marcado pela ansiedade dos donos da casa que erraram muito e pouco chegaram ao gol de Lucas. A cada passe errado aumentava as broncas das arquibancadas que viram o CSA aproveitar do momento nervoso dos donos da casa. Aos 32 Rafnha cruzou para Daniel Costa abrir o placar. Aos 40 minutos, aproveitando um deslize de Clayson na entrada da área, Rafinha ampliou o placar para os visitantes.

A segunda etapa o Xavante que estava atrás do placar se atirou para o ataque principalmente com Luiz Eduardo, mas paravam em Lucas. E, quando não era o goleiro do CSA, a trave evitava, como no cabeceio de Michel. Os visitantes, por sua vez, mantinham a tranquilidade e saíam nos contra-ataques. Nos últimos minutos, reforçaram a defesa para não permitir os avanços dos donos da casa.

Com a vitória o CSA assumi a vice liderança da Série B com 25 pontos. O Brasil cai para a 19ª colocação com apenas 13 pontos. Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (13). O Xavante recebe o Juventude, às 18h, enquanto os alagoanos jogam em casa contra o Sampaio Corrêa, às 20h30.