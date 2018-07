Botafogo goleia Bangu em jogo-treino no Nilton Santos

Google Plus

Na manhã deste sábado (7), o Botafogo realizou seu segundo jogo-treino visando o retorno do Campeonato Brasileiro. Na atividade de hoje, realizada no Nilton Santos, o alvinegro venceu o Bangu por 6 a 0. Os gols foram marcados por Kieza, Luiz Fernando, Leo Valencia, Renatinho, Brenner e João Pedro. Vindo de uma derrota no primeiro teste - 1 a 0 para o Audax-RJ -, o Botafogo saiu de campo deixando uma ótima impressão para seu novo treinador Marcos Paquetá.

A equipe que iniciou a atividade foi a seguinte: Jefferson, Luís Ricardo, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Léo Valencia; Luiz Fernando, Aguirre e Kieza. Lembrando que Rodrigo Pimpão, titular no primeiro jogo-treino, ficou de fora devido a uma entorse no tornozelo.

Outra boa notícia fica por conta do goleiro Gatito Fernández. Fora dos gramados desde o dia 25 de Abril, Gatito está cada vez mais próximo de voltar para a equipe. Mesmo ainda treinando com a proteção no punho lesionado, a recuperação já se encontra em fase final e a expectativa é de que o goleiro volte em três ou quatro rodadas.

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira (18), contra o Corinthians, fora de casa, às 21h45 (de Brasília). Devido a questões contratuais, o atual nono colocado não poderá contar com Moisés, Jean e Yago na partida contra a equipe paulista.