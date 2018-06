Carli renova até 2020 e expressa desejo de se aposentar no Botafogo: "Essa é minha casa"

Aos 31 anos, o argentino Joel Carli renovou o contrato com o Botafogo até dezembro de 2020. O clube iniciou os treinos da intertemporada, depois da parada para a Copa do Mundo da Rússia, e o xerife falou sobre a renovação, a mudança no comando da equipe e o desejo de aposentar com a camisa do Glorioso em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos na manhã desta terça-feira.

“Estou bem aqui. Desde o primeiro dia que cheguei no Botafogo, senti que essa é minha casa e o objetivo era trabalhar muito forte para que o clube renovasse. Chegamos a um acordo, assinamos por mais dois anos e estou muito feliz. Me sinto muito importante dentro do grupo e gosto de passar minha experiência para os mais novos, de tentar corrigir e sempre motivar. Sempre tento tirar o melhor para o grupo, é minha personalidade. Gosto muito daqui e logicamente quero encerrar aqui, mas vai depender das minhas atuações para que isso possa acontecer ”, afirmou o zagueiro.

Foto: Vitor Silva/ SSPress/ Botafogo

A grande mudança do clube de General Severiano para a segunda metade do ano foi a saída de Alberto Valentim do comando técnico e a chegada de Marcos Paquetá. Carli confessou que ficou surpreso com a rescisão de Valentim e falou sobre as expectativas em torno do novo treinador. “Perguntamos para alguns companheiros e falaram que ele é gente boa e trabalha bem.” O primeiro desafio de Paquetá será impulsionar o Botafogo na escalada do Brasileirão. Com 18 pontos somados em 12 rodadas, o Alvinegro é o nono colocado na tabela.

“Precisamos evoluir em tudo. A gente sabe que a primeira parte do campeonato não foi ruim, mas que precisamos melhorar. Somos um conjunto e defendemos o Botafogo. Não sei se (a mudança no comando técnico) atrapalha. Lógico que se você respeita um projeto sempre será mais fácil. Mas no futebol as mudanças acontecem e os jogadores tem que estar preparados para isso. Agora teremos tempo para trabalhar nessa segunda parte”, concluiu Carli.