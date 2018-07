Giovanni Augusto aproveita intertemporada para se recuperar: "Fico feliz em ter esse tempo"

A pausa para a Copa do Mundo foi vista com muito bons olhos no Vasco, ela é tida como uma chance de recuperar o condicionamento físico dos atletas e caiu muito bem para um jogador especial. Contratado com status de resolução da fase ofensiva, Giovanni Augusto ainda não conseguiu emplacar uma sequência na equipe de São Januário devido a uma série de lesões. Já recuperado e com tempo para se preparar, o atleta acredita que poderá render o esperado.

Não é somente a parte física que anima Giovanni, o jogador conversou com o comandante Jorginho e afirmou que prefere atuar como meia centralizado, armando jogadas e municiando os homens de frente. Com o antigo treinador (Zé Ricardo) o atleta atuava muitas vezes pela esquerda.

"Jorginho conversou comigo, passei para ele algumas situações. Agora estou me sentindo melhor. Voltei a jogar naquela posição em que me destaquei, que é de meia armador. Ali pelo meio consigo render mais. Agora é dar sequência para que a gente possa fazer um grande ano." Afirmou Giovanni.

Recuperado fisicamente e atuando na posição que mais gosta, o meio-campista busca agora adquirir entrosamento com os companheiros de equipe. Um deles já vem se destacando pela parceria: Yago Pikachu, seu conterrâneo de Belém, no Pará.

"Ele é muito inteligente, tem facilidade grande de fazer o facão, consegue entrar entre os zagueiros e o lateral, facilita na enfiada de bola. A gente já se conhecia de Belém. Ele é um fenômeno. Essa pausa está servindo muito para buscar esse entrosamento. Precisamos treinar para conhecer um ao outro, porque no jogo faz total diferença." Disse o jogador.

Desde que chegou ao Cruz-Maltino, Giovanni não conseguiu emplacar uma sequência de jogos ainda, devido as lesões. Após a sua chegada ao Vasco foram três lesões: em sua estreia, ainda no Campeonato Carioca, teve um problema no joelho e parou por seis semanas. Depois, foram duas contusões, ambas na coxa direita.

"Essa intertemporada é muito importante. Fico feliz de ter este tempo. Todo mundo sabe que jogador precisa de ritmo, estar bem fisicamente para aguentar a temporada. Agora, sim, estou conseguindo treinar a parte de força. Fiquei muito tempo sem jogar, isso acaba dificultando bastante, mas acredito que com esse tempo já estou me sentindo melhor fisicamente, com mais força." Lamentou o meio-campista.

Segundo Giovanni, um sacrifício no seu retorno ao time, após a lesão no joelho, fez a diferença. Contra o Fluminense, pelo Carioca, ele atuou com febre e se desgastou além do esperado. Dois dias depois, diante do Botafogo, sofreu o primeiro problema na coxa.

"Poucas pessoas sabem, mas antes do jogo passei muito mal. Tinha até chance de não jogar, passei a noite com muita febre, dor no corpo, fui no estádio na certeza de que não conseguiria jogar. Chegando lá, o doutor me deu remédio, fizemos um trabalho ali. Tive melhora, resolvi jogar. Com isso me desgastei muito e logo em seguida, depois de dois dias, tinha o jogo com o Botafogo. Fui para o jogo com risco de lesão por ter jogado com febre. Senti a posterior e fiquei mais um tempo parado." Confessou o atleta.