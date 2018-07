Vasco vence dois jogos-treino e fecha preparação em Pinheiral

O Vasco da Gama se despediu de Pinheiral no último sábado (07), e fez dois jogos treinos diante de equipes do Rio de Janeiro, que disputam o campeonato estadual.

Com os autores dos gols da vitória em cima do Madureira, Thiago Galhardo e Paulo Vítor, e em cima da Portuguesa-RJ com o gol de Andrey, o técnico Jorginho ajustou a equipe titular com um 4-4-2 e aplicando as táticas ao longo da semana.

“O início não saiu como a gente esperava, mas depois logo a coisa se encaixou, e as movimentações foram ótimas. É normal que eles sintam a questão do ritmo, porque a gente pegou muito forte fisicamente. Mas me agradou bastante. A gente conseguiu fazer as duas linhas de quatro bem definidas em termos de marcação, pressionando.”

Contra a Lusa, com os titulares, a partida foi bastante equilibrada e o reserva Giovanni foi o destaque do jogo e deu assistência para o Andrey marcar o único gol da partida. Mas no fim, após uma dividida com o adversário, o jogador sofreu um corte no tornozelo direito e deve receber pontos, mas felizmente não é algo sério.

O Alvinegro fecha a intertemporada e treina nesta segunda (9). O próximo compromisso é contra o Bahia pelas oitavas de final pela Copa do Brasil, em São Januário, no dia 16 de julho após a Copa do Mundo.