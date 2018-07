Satisfeito, Drubscky não cogita fazer mudanças na equipe do América-MG

Após a saída de Enderson Moreira, que se transferiu para o Bahia, Ricardo Drubsky deixou o cargo de diretor e assumiu a equipe do America-MG. Durante uma entrevista a "rádio Itatiaia", o técnico se mostrou otimista com o rendimento do time em duas semanas de intertemporada, pausa causada pela Copa do Mundo na Rússia.

"Estou muito satisfeito. O grupo é muito bom, tecnicamente e profissionalmente falando. A resposta está sendo boa. Tenho um respaldo aqui no América muito interessante, aqui a gente respira profissionalismo 24 horas por dia. Não tenho dúvidas que vamos ter bons resultados, não tenho dúvidas que vamos conseguir nosso objetivos", disse.

Foto: Mourão Panda / América

A equipe mineira venceu o sub-23 do próprio clube por 6 a 1 em um jogo treino e no último sábado, bateu a equipe do Atlhetica por 4 a 2. Levando como o principal objetivo a permanência na primeira divisão, Drubsky manda um recado para a torcida.

"Não vou pedir nenhuma tolerância do torcedor no que diz respeito à qualidade do jogo. Uma das coisas que fizeram com que eu acreditasse que assumir seria interessante , foi dar sequência no projeto. Não vou fazer grandes alterações", analisou.

O treinador continuou destacando a importância de dar sequencia no planejamento, mesmo que a campanha não seja como o esperado.

"Somos um time campeão brasileiro, agora recentemente, com uma campanha irrepreensível. Nos somos um time que já jogou doze, treze jogos e que teve partidas muito boas. Não estamos com o resultados a nível das partidas que fizemos, então não vou querer ser mais realista que o rei. Vou fazer aquilo que nós nos propusemos na substituição do Enderson", disse.

O técnico também conta que vem aplicando alguns conceito utilizados na Copa pelas seleções da Copa da Rússia.

"O jogo de posicionamento. Maior respeito à organização posicional, o saber jogar defensivamente, quando digo isso é explorar o momento defensivo da maneira que deve ser, ou seja, o adversário nos impôs ter que defender, e vamos defender. Não podemos achar que temos que atacar antes de roubar a bola. Essas coisas estão bem claras na Copa do Mundo, e a gente vai tentar tirar proveito disso", finalizou.

Em 13° lugar na tabela, com 14 pontos, o America-MG volta a disputa do Campeonato Brasileiro na quinta-feira (19), em um clássico contra o Cruzeiro no Mineirão.