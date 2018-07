Nova chance: Robert, ex-Fluminense, é anunciado pela Ponte Preta

A Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira (11) seu novo reforço para a sequência da temporada. Se trata de Robert, ex-jogador do Fluminense, com passagens por Barcelona B, Boavista e Paysandu. O meia de 21 anos estava desde fevereiro sem clube e assinou contrato com a Macaca por apenas três meses de duração.

Robert era tratado como grande promessa nas categorias de base do clube carioca e apontado como um dos nomes para a sequência de grandes jogadores brasileiros. No entanto, o jogador não rendeu como esperado no elenco profissional e o clube carioca apostou em empréstimos para ganho de experiência.

No fim de 2015, ciente de seu rendimento na juventude, o Barcelona se interessou pelo jogador e o incorpou em sua equipe B, utilizada para observação de talentos em formação, mas o meia não empolgou e logo retornou ao Brasil.

Em sua volta, passou por Paysandu e Boavista, até ter seu contrato rescindido com o Fluminense no início deste ano. Durante sua passagem, Robert chegou a ter seu contrato valorizado e multa rescisória em aproximados R$ 190 milhões. Com o baixo rendimento, o clube propôs uma redução salarial, que não foi acordada pelo jogador e o contrato entre as partes foi rescindido.

Na Ponte Preta, Robert chega para atuar num setor observado com carência dentro do elenco, onde, no momento, conta apenas com Tiago Real, Lucas Mineiro e Murilo, já que Marquinhos está machucado. Sendo assim, o curto vínculo foi visto positivamente entre ambos, por conta da motivação do meia em provar seu valor por um contrato mais longo e pela Ponte Preta necessitar do talento visto anteriormente no meia numa posição de necessidade.

O próximo compromisso da Macaca será neste sábado (14), contra o São Bento, às 18h, no Estádio Walter Ribeiro. Após duas vitórias consecutivas, a Ponte vive bom momento na Série B e se encontra no 9° lugar da competição, separada por apenas dois pontos do G-4.