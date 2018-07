Com ingressos a partir de R$ 5, Vasco anuncia promoção para "decisão" contra o Bahia

Necessitando reverter a vantagem conquistada pelo Bahia, que no jogo de ida venceu a equipe carioca por 3 a 0, na Fonte Nova, para permanecer vivo na Copa do Brasil, a diretoria do Vasco teve a iniciativa de comercializar ingressos com valores promocionais para o jogo de volta, na próxima segunda-feira (16), em São Januário. Os bilhetes estarão a venda a partir de R$ 5 (arquibancada para os sócios-torcedores).

"Com os preços bem baixos, a expectativa é que o vascaíno aproveite para lotar o estádio e transformar São Januário em caldeirão. A torcida será fundamental para que a gente supere o Bahia e avance na Copa do Brasil”, disse Alexandre Campello.

O preço do ingresso (inteira) para arquibancada custará R$ 20 (meia R$ 10). A redução dos preços deste jogo é a primeira de uma série de novidades que serão anunciadas até o fim de agosto, por conta dos festejos dos 120 anos do clube, e até o fim deste mês a diretoria divulgará mais algumas novidades.

O Sócio Estatutário agora poderá comprar ingresso para qualquer área do estádio, além de ter 50% de desconto e a chance de adquirir mais uma entrada pelo preço cheio: “O torcedor do Vasco pode esperar. Vem muito mais por aí!”, avisou o presidente vascaíno.

Confira abaixo o serviço completo da partida decisiva!

PREÇOS:

Cadeira Social

R$ 40 inteira / R$ 20 meia / R$ 20 sócio estatutário / check-in sócio black / R$ 15 sócio platinum e prata / R$ 40 sócio bronze, de norte a sul premium e de norte a sul

Vip

R$ 30 inteira / R$ 15 meia / R$ 15 sócio estatutário / check-in sócio black e platinum / R$ 10 sócio ouro, prata e bronze / R$ 30 sócio de norte a sul premium e de norte a sul

Arquibancada

R$ 20 inteira / R$ 10 meia / R$ 10 sócio estatutário / check-in sócio black, platinum e ouro / R$ 5 sócio prata e bronze / R$ 20 sócio de norte a sul premium e de norte a sul

Visitante

R$ 20 inteira / R$ 10 meia

POSTOS:

Exclusivo sócios - www.sociotorcedorgigante.com

A partir de sexta, torcedor comum poderá adquirir seu ingresso nas bilheterias de São Januário e nas unidades Boulevard, Guadalupe, Rios, Méier e Icaraí da loja "Gigante da Colina".