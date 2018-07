Com titulares em campo, Santos se reapresenta após amistosos no México

(Foto: Fábio Lázaro/Vavel Brasil)

Após disputar dois amistosos no México, contra Monterrey e Querétaro, o Santos retornou as suas atividades no CT Rei Pelé na tarde desta sexta (13). Depois de retornar de viagem na manhã desta quinta (12), os jogadores receberam folga após desembarque e se reapresentarma no dia seguinte.

A única ausencia na atividade foi o atacante Bruno Henrique, que segue dispensado após acompanhar o nascimento do filho na última quarta (11) e retorna apenas no domingo (15). Por outro lado, o meia Fernando Medeiros e o atacante Diego Cardoso, que foram integrados da base para o profissional na viagem para o México, seguiram treinando entre os profissionais e serão avaliados pelo técnico Jair Ventura nos próximos dias.

O treinamento durou pouco mais de uma hora e o técnico Jair Ventura dividiu o time em quatro em atividade em campo reduzido.

Ao final da atividade, o atacante Gabriel, que não viajou ao México por conta de dores no púbis, permanceu no gramado durante alguns minutos dando alguns piques em linha reta. Tudo indica que Gabigol seja relacionado para a partida contra o Palmeiras na próxima quinta (19) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, assim como Alison que treinou normalmente e está recuperado de lesão no tornozelo.