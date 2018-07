São Paulo encerra preparação para partida contra Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Nesta terça-feira (17), o São Paulo deu fim ao seu período de preparação para o Campeonato Brasileiro no CT da Barra Funda. O clube vinha aproveitando a parada para a Copa do Mundo para fazer testes com o elenco e executar jogos treino.

Ainda nesta terça, o Tricolor paulista embarca para o Rio de Janeiro onde terá a difícil partida na quarta-feira (18) contra o líder Flamengo no Maracanã as 21:45 para a 13° rodada do campeonato.

Em um treino tático aberto para a impressa somente por 15 minutos, o técnico Diego Aguirre estava fazendo os últimos reparos em sua equipe antes do jogo de amanhã e preferiu deixar surpresa seu esquema. O São Paulo é o terceiro colocado da competição com 24 pontos, vencendo amanha ficará somente a um ponto do líder.

O time que enfrentará o Flamengo deve ser o mesmo escalado por Aguirre nos jogos treino. A escalação seria : Sidão; Éder Militão; Arboleda; Anderson Martins; Reinaldo; Jucilei; Hudson; Nenê; Rojas; Everton e Diego Souza.

Logo após o jogo contra o líder, o São Paulo tem um difícil clássico contra o Corinthians no Morumbi. Com grande parte do time pendurado, o Tricolor precisa ter cuidado para não perder peças importantes do time no jogo contra o Flamengo.

Do time titular, sete estão com dois cartões amarelos - Jucilei, Hudson, Nenê, Militão, Everton, Arboleda e Sidão. Lizeiro e Régis são reservas também estão pendurados.

O recém contratado Bruno Peres e o Régis, que teve seu contrato com o clube reativado a pouco tempo, não devem ser relacionados para os jogos pois ainda devem continuar treinando para recuperar o condicionamento físico.