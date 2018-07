Ajax consulta Corinthians por Pedrinho, mas diretoria refuta acordo

Google Plus

Depois de saídas de titulares durante o intervalo na Copa, o Corinthians nesta quinta-feira (19) foi procurado por representantes do Ajax, mas tratando-se de Pedrinho, destaque da base e recém-promovido à equipe principal.

Considerado um xodó para os torcedores alvinegros, o jogador de 20 anos é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, que tem contato com a equipe holandesa por agenciar David Neres, um dos destaques da Eredivisie na última temporada, apresentou uma proposta avaliada em €10 milhões.

De acordo com o jornalista Bruno Cassucci, do Globoesporte.com, a diretoria ouviu os valores e sequer quis dar continuidade às conversas. Ainda segundo o jornalista, os cartolas alvinegros só pensariam em uma futura transferência se a proposta fosse acima dos €50 milhões (R$225 milhões na cotação atual), valor da multa rescisória do jovem atacante.

Pedrinho, que chegou à equipe em 2017 e já fez 47 jogos pelo Corinthians e marcou apenas três gols. Além disso, o atacante tem contrato até 31 de dezembro de 2020.

Nesta janela de transferências, o Corinthians já perdeu três titulares com o zagueiro Balbuena indo para o West Ham, o lateral-esquerdo Sidcley fechando contrato com o Dínamo de Kiev e Maycon, que já tinha firmado seu acordo com o Shakhtar Donetsk desde o início da temporada.