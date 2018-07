Tudo o que você precisa saber sobre o ''Clássico da Saudade"

Santos e Palmeiras se enfrentam na noite de hoje no chamado “O clássico da saudade”. As duas equipes estão em situações diferentes na tabela de classificação. O Santos esta a um ponto da zona de rebaixamento, enquanto a equipe palestrina busca se aproximar das primeiras colocações.

Independente de colocação na tabela o clássico de hoje promete. A equipe da baixada santista recentemente confirmou a contratação do jogador uruguaio Carlos Sánchez, atleta que o Palmeiras também demonstrava interesse. O presidente santista, José Carlos Peres, confirmou o chapéu e ainda pediu “desculpas” de forma irônica ao rival da capital.

Essa polêmica entra no mesmo balaio de tantas outras nos últimos anos, como a contratação de Lucas Lima, então grande atleta santista, pelo Palmeiras. Ironicamente o jogador que já foi tido como grande destaque santista se transferiu para o clube que mais costumava tirar sarro nos tempos de vila Belmiro.

Mas engana-se quem acha que o clássico tomou maiores proporções somente nesse século pelas decisões de campeonato e polêmica entre jogadores. Ao todo as equipes se enfrentaram 322 vezes, com 135 vitórias do Palmeiras contra 104 do Santos, além de 83 empates. O time que mais balançou as redes foi o Palmeiras com 549 gols marcados contra 466 do lado santista.

Clássico da saudade

O clássico entre Santos e Palmeiras sempre foi grande e engana-se quem acha que a rivalidade cresceu pelos acontecimentos nos últimos anos. Já na década de 60 os dois clubes eram tidos como detentores de dois dos maiores jogadores da então época do futebol arte e, por conta disso, faziam o maior clássico paulista no ponto de vista futebolístico. Era Santos contra Palmeiras mas também Pelé contra Ademir da Guia, um duelo a parte dentro de um clássico tradicional paulistano.

Osvaldo Brandão, treinador Palmeirense em 1959, disse uma frase que resumia bem a qualidade das duas equipes na era de ouro do clássico da saudade: “Estamos fadados a enfrentar esse time do Santos pelos próximos cinco anos". E assim aconteceu durante a década de 60. As duas equipes sempre estavam em linha de frente nas decisões e contavam com, talvez, os melhores atletas que já vestiram os mantos de cada um dos clubes.

Santos e Palmeiras se enfrentam pela décima terceira rodada do Brasileirão 2018 na noite de hoje (19). O palco do confronto será o Pacaembu com mando de campo da equipe da baixada santista. O jogo está marcada para começar às 20:00, horário de Brasília.