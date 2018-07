Flamengo divulga parcial da venda de ingressos para clássico contra Botafogo

Google Plus

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste sábado (21) no Maracanã, ás 19h em partida que você acompanha aqui no site da VAVEL Brasil.A assessoria do Rubro-Negro já informou que já foram vendidos cerca de 32.500 ingressos.

Os ingressos estão à venda desde quarta-feira (18) e se encerram ás 15h do dia da partida. O Botafogo, que joga como visitante, terá direito a 10% da carga dos ingressos. A torcida alvinegra ficará no setor sul do estádio que tem preços a partir de R$ 30,00 e entrará pelo acesso B.

Do lado dos donos da casa, o Flamengo ainda tem disponível os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Maracanã Mais. Os valores estão na casa dos R$ 25,00 para sócios-torcedores e vão de R$40,00 a R$80,00 pra o público geral. A venda ou troca dos ingressos seguirá a partir das 10h no Maracanã (até o fim do primeiro tempo), Gávea, Downtown, Méier, Nova América, Plaza Niterói e Madureira (10h às 15h).

As gratuidades só poderiam ser retiradas até hoje (20), pois não haverá retirada das mesmas no dia da partida. Para os que compram ingressos de meia-entrada é necessária a apresentação de documento que comprove o benefício na compra do ingresso e no acesso ao estádio.

SERVIÇO PARA OS VISITANTES

VALORES DOS INGRESSOS

Sul: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) - BOTAFOGO

POSTOS DE VENDA PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO

Quarta a sexta - 10h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos - Bilheteria Sul - Rua Arquias Cordeiro - Engenho de Dentro

Sábado - 10h às 15h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos - Bilheteria Sul - Rua Arquias Cordeiro - Engenho de Dentro