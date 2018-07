Apresentado no Corinthians, Douglas deixa para trás histórico de lesões:" Estou 200%"

Anunciado na última quinta-feira (19) à tarde, o meio-campista Douglas, que chegou do Fluminense e assinou contrato até 2022 com o Corinthians, foi apresentado oficialmente à imprensa nesta sexta-feira (20) no CT Joaquim Grava.

O jogador, que já havia começado a treinar desde quinta de manhã, foi registrado no BID e já está à disposição do técnico Osmar Loss para o clássico contra o São Paulo.

No início da coletiva, Douglas agradeceu ao Fluminense e ao departamento médico do clube das Laranjeiras, que recuperou o jogador de uma artrite reativa que o tirou dos gramados por um três meses.

"Gostaria de agradecer o Fluminense por tudo que fez por mim, me formou como jogador e como homem. Agradecer ao departamento médico. Graças a eles, hoje estou curado. Acho que Deus coloca obstáculos na vida. Esse foi um que ele colocou na minha. Hoje estou curado, estou 200%. Vou dar o meu melhor dentro de campo e dar o meu melhor fisicamente", reconheceu.

Em seguida, o atleta foi questionado sobre o motivo que o levou a trocar de clube. No Fluminense, Douglas atuou em seis partidas no Campeonato Brasileiro e em 15, totalizando as outras competições do Tricolor carioca e vinha ganhando espaço no time principal. Contudo, mesmo sabendo na aposta da equipe em dar chance para jovens no elenco, o meio-campista optou em mudar e revelou o real motivo, descartando a delicada situação financeira do Flu.

"Resolvi trocar o Fluminense não foi por situação financeira. Foi pelo desafio. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, que disputa Libertadores e Copa do Brasil. Na minha vida, financeiramente, foi bom. Por isso vim para cá também", revelou.

Falando sobre o Corinthians, o reforço falou sobre a força que o Corinthians tem dentro de casa com o apoio da torcida e elogiou o clube. Na primeira rodada do Brasileirão, o Fluminense estreou justamente contra o Timão, e Douglas estava ainda do lado dos cariocas, mas no banco de reservas.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

"A gente que vem jogar contra eles sabe a grandeza do Corinthians. Todos que vêm jogar aqui jogam atrás. Corinthians é time grande, time para brigar por títulos. Se Deus quiser, vamos ganhar um esse ano", pontuou.

Contratado para suprir a vaga de Maycon, que se transferiu para o Shakhtar Donetsk, o meio-campista falou de suas características durante o jogo e revelou que se inspira em um ídolo corinthiano que foi destaque em 2012, no título da Libertadores.

"É o Paulinho, que jogou aqui. Desde a base do Fluminense, sempre me inspirei nele. Minha característica de jogo é de passe bom, chegar próximo da área para chutar. Vou buscar meu espaço aos poucos. Em um time grande como o Corinthians não tem titulares ou reservas porque todos são usados. Vou buscar o meu espaço", finalizou.

Douglas já esta apto para estrear no Corinthians e deve estar entre os relacionados de Osmar Loss para o confronto do próximo sábado, contra o São Paulo. Entretanto, o novo reforço deve permanecer no banco de reservas.