Autor de gol salvador, Pedro lamenta empate do Fluminense no clássico: "Merecíamos a vitória"

O técnico é outro, o esquema é diferente, mas algo não mudou: Pedro marcando para o Fluminense em clássicos. Em 2018, o atacante já fez cinco gols, marcando em todos os rivais.

Com o jogo caminhando para a vitória do Vasco, o artilheiro tricolor empatou no fim da partida em São Januário, evitando a derrota que colocaria o tricolor próximo da zona de rebaixamento, mas para o jovem, o resultado poderia ter sido diferente.

"Não é comemorar empate, mas pelo que a gente criou, não merecíamos sair derrotados daqui. Se perdesse aquela chance, não teria mais jeito. Aquela bola era a decisão. Mas foi total mérito da equipe, lutamos muito até o final. O Fluminense é um time de muita tradição, e não pode desistir nunca do resultado.", comentou.

Marcelo Oliveira, que fazia sua estreia pelo tricolor, fez questão de enaltecer seu atacante após a partida.

"Estamos trabalhando o Pedro para tocar na bola só para escorar e ficar mais dentro da área. É um artilheiro nato e vai nos ajudar muito"

O Fluminense volta a atuar no próximo Domingo (22), contra o Sport na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para ás 16h.