Roger Machado aprova desempenho do Palmeiras após empate contra Santos

Pelo jeito não só o torcedor Palmeirense que está descontente com a falta de produtividade do Verdão. O técnico Roger Machado gostou da atuação do time mas "espera mas" do seu elenco.

"Gostei do desempenho, mas a gente sempre espera mais, quer sempre que a produtividade seja traduzida em gols, em vantagem, em sustentar o placar. Foi um jogo de muita alternância, cada time com uma característica", avaliou o treinador

O Palmeiras saiu na frente logo aos seis minutos do primeiro tempo, com um gol de Lucas Lima, mas o Verdão caiu de produção no segundo tempo até ceder o empate na bola parada. Roger negou que tenha havido qualquer tipo de relaxamento no time, mas admitiu que a equipe poderia ter "matado" o jogo mais cedo.

"Que bom que a gente está falando de poder definir a partida. Isso significa que tivemos as chances de definir o jogo. A gente poderia estar falando de um jogo amarrado, em que não conseguiu produzir, que o goleiro (adversário) atuou pouco. Mas na verdade o goleiro que atuou pouco foi o Weverton. É melhor ter esse tipo de problema para corrigir do que não criar o suficiente". declarou

Com o empate no Pacaembu, o Palmeiras foi a 20 pontos e caiu para a sétima colocação do Brasileirão. O time volta a campo no próximo domingo (22), contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, as 16:00 h