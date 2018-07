Marcelo Oliveira avalia primeira vitória no comando do Flu: ''Precisamos ser mais constantes''

Em dois tempos totalmente distintos, o Fluminense venceu o Sport por 2 a 1 em Recife, após ficar nove anos sem derrotar o adversário em seu estado.

Pedro, atacante do Fluminense, marcou os dois gols do tricolor e em entrevista durante a semana, o técnico Marcelo Oliveira disse que sua meta era fazer com que o time jogasse para o camisa 9 e deu certo. Em duas partidas comandando o Flu, Pedro marcou três gols.

Apesar da vitória, o técnico Marcelo Oliveira mostrou insatisfação com a atuação da equipe na primeira etapa.

"Esse resultado foi ainda mais importante porque não jogamos absolutamente nada no primeiro tempo, uma coisa que foi cobrada. Fica o ensinamento de que precisamos ser mais constantes."

Foto: Lucas Merçon

No intervalo, o técnico mexeu na equipe, colocando o estreante Junior Dutra em campo e sacando o volante Dodi, soltando a equipe para o campo de ataque. O time mostrou evolução e em seguida colocou Everaldo e Matheus Alessandro, apostando na velocidade e foi nas saídas de Sornoza e Marcos Jr que o Fluminense chegou ao gol no fim da partida.

Everaldo, Matheus Alessandro e Junior Dutra participaram do segundo gol marcado por Pedro, após aproveitarem o erro da zaga do Sport.

Assim como no empate com o Vasco, foi na mudança tática no intervalo que o Fluminense dominou os dois jogos no comando de Marcelo Oliveira e o técnico exaltou os três pontos como visitante.

"Fundamental a vitória. Em campeonato de pontos corridos você precisa de regularidade, precisa pontuar forte dentro de casa e buscar resultados fora. O time no segundo tempo foi completamente diferente. Ficamos mais com a bola, criamos mais oportunidades."

O próximo jogo do Fluminense é contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (25), no Maracanã, às 19h30. O técnico não contará com os suspensos Sornoza, Richard, Dodi e Léo, mas terá a volta de Gilberto e Jadson, além de possivelmente poder contar com Luciano, principal reforço do Fluminense para o segundo semestre, que só precisa ter o contrato ativo no BID para atuar.