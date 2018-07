Renato reconhece má atuação do Grêmio contra Vasco: "Não merecíamos nem o empate hoje"

Dois minutos de desatenção custaram ao Grêmio ser derrotado pelo Vasco, na tarde deste domingo (22), em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reconhecimento dos erros do time gaúcho foi feito pelo próprio técnico Renato Portaluppi, que lamentou a fraca atuação de sua equipe.

De acordo com o Renato, os jogadores do Grêmio receberam orientações no vestiário de que o Vasco entraria em campo para ganhar e, mesmo assim, foram desatentos. "Na cabeça de um ou outro essas palavras não entraram. Quando eles acordaram, esses três ou quatro jogadores, já estava 1 a 0. Eu tinha dado o exemplo do Flamengo e Botafogo que com cinco minutos estava 2 a 0", declarou o treinador.

Portaluppi também comentou que faltou vontade de vencer por parte do Grêmio. "Se você sabe que a outra equipe vive uma situação de cobrança e que iria entrar em campo para competir, no mínimo, temos que competir e não competimos. Não merecíamos nem o empate hoje. Os méritos foram todos do Vasco que, mesmo com um jogador a menos, mereceu ganhar. Não podemos achar que as coisas caem do céu", ressaltou Renato.

Ainda, segundo o treinador gremista, essa terceira derrota na competição servirá de aprendizado para os jogadores. "Nós temos um grupo competitivo, mas hoje não colocamos em prática e pagamos pelos nossos erros. Não vai acontecer mais isso. Ou eu não vou deixar mais acontecer. Vai chegar um momento que o torcedor vai ver eu fazendo uma substituição aos 15 minutos do primeiro tempo e vai saber que, de repente, aquele jogador não está competindo. Não vou dar mais mole. Meu grupo sabe, gosta e tem que competir", afirmou Portaluppi.

Além de perder o jogo, o Grêmio perdeu duas posições na tabela do Brasileirão. Segue com 23 pontos, porém, agora é superado nos critérios de desempate por Palmeiras e Internacional. Na segunda-feira (23) o tricolor gaúcho volta aos treinamentos às 15h30, no CT Luiz Carvalho, com foco para a partida de quinta-feira (26), onde recebe o São Paulo, na Arena, a partir das 19h30.