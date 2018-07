Vasco tem conta bloqueada devido a dívidas com restaurante

Na última sexta-feira (20), o Vasco da gama teve mais um capítulo dos milhares imbróglios judiciais que já passou, só nesta administração. Segundo a juíza Leticia D' Aiuto de Moraes Ferreira Michelli, da 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há uma dívida de, aproximadamente, R$ 1 milhão com a rede de bares e restaurantes Espetto Carioca.

A justiça determinou que os bens financeiros do Vasco, fossem bloqueados. Ainda de acordo com a mesma, o período da dívida é de um tempo significativo.

O restaurante cobra o abastecimento de alimentos, em geral, no período de três meses em que ficou como um patrocinador da entidade, fornecendo comida para os funcionários do clube, em geral. Segundo o sócio-fundador da marca, Leandro Souza, o Espetto Carioca tentou por diversas maneiras cobrança uma solução amigável e continuou a distruibuição até acionar o Vasco na justiça. Uma ação lamentável para o clube, para o restaurante e para o futebol.

"Volto a dizer que, para nós, todo esse cenário é lastimável, quem perde é o futebol. Nossa intenção era de sermos patrocinadores do clube e, mesmo com a falta de pagamento por parte do Vasco, continuamos a prestar o nosso serviço com excelência e buscamos por diversas vezes resolver de forma amigável, inclusive reverter a dívida em patrocínio. Graças a Deus a Justiça não foi lenta", disse Leandro.

De acordo com o laudo da decisão, a juíza pediu a penhora das contas correntes da instituição, antes mesmo do processo acabar. Segundo o advogado do restaurante e bar, Leandro Meuse, uma multa "generosa" e o bloqueio já serão medidas protocolares. O próximo passo será definido a partir do pagamento da multa por quebra no contrato e na cassação da conta.

"O próximo passo é discutir a multa que gira em torno de R$ 2 milhões por quebra de contrato e aguardar o resultado do bloqueio já determinado, depois avaliaremos a melhor medida para seguir com o processo", informou Meuse.

Em nota, a assessoria de imprensa do Vasco desconhece a dívida e se pronunciará, somente quando for citado.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que ainda não foi notificado. Quando for citado, o clube se pronunciará no processo. O Vasco reafirma que não reconhece o valor apresentado como sendo o devido".