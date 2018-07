Gaviões emite nota exigindo esclarecimento de Andrés Sanchez quanto ao futuro do Corinthians

Após concluir a venda de Rodriguinho e perder o clássico contra o São Paulo no último sábado, a diretoria do Corinthians se reuniu com conselheiros e também com integrantes da Gaviões da Fiel, torcida organizada da equipe alvinegra, na última terça-feira (24).

Insatisfeitos com a direção de Andrés Sanchez à frente do Timão, depois de perder jogadores importantes por preços baixos, além de não contratar à altura, a Gaviões emitiu uma nota oficial em seu site nesta quarta-feira (25), cobrando melhorias estruturais, administrativas e dentro de campo.

Além das cobranças, os torcedores exigiram esclarecimentos quanto ao dinheiro investido, e as promessas feitas pelo presidente alvinegro em sua campanha de reeleição, que aconteceu no final de 2018.

GAVIÕES DA FIEL TORCIDA

Abaixo, estão todas as pautas que exigimos esclarecimentos:

ESTÁDIO

– Pagamento da dívida: O clube tem pago em dia as parcelas? Qual é a fonte utilizada para o pagamento? Qual é o planejamento realizado para quitar o estádio nos próximos anos?

– Obras inacabadas: Quando o clube pretende retomar às obras que estão pendentes?

- Naming rights do estádio: O clube está buscando algum parceiro? Existe um prazo para fechar um acordo?

ADMINISTRAÇÃO



- Como está a situação financeira do clube?

- Dívida com a Omni: Toda receita gerada pelo Fiel Torcedor é repassada à Omni? Do que se trata a dívida com a empresa? Como o clube pretende pagar? O clube vai renovar o contrato? Quais são as condições do contrato?

- Patrocínio máster: O clube está em negociação com alguma empresa? Tem previsão ou colocou uma meta para ter um novo patrocinador?

FUTEBOL



- Com a saída de sete jogadores, o Corinthians pretende repor o elenco? Qual é a previsão de chegada dos novos reforços? Quais são as prioridades de contratação?

- O que o Corinthians pretende fazer para que desmanches como o que ocorreu nesse ano sejam evitados nas próximas temporadas?

- A receita com a venda dos jogadores ultrapassa os R$ 95 milhões em 2018: O que vai ser feito com essa receita?

- Por que o clube foi o que mais pagou comissão a empresários na venda de jogadores?

- Quais são as ações de melhoria para a categoria de base? Quando será entregue o novo CT?

- Por qual razão os empresários ficam com a maior fatia dos direitos econômicos dos garotos do “Terrão”?

Intitulado como um órgão fiscalizador do clube, a Gaviões exige explicações públicas de Andrés Sanchez. Caso não ocorra um parecer, os torcedores já comunicaram que, na sexta-feira (26), irão ao Parque São Jorge manifestar o descontentamento com a atual gestão do presidente e de sua chapa.

Sabendo disso, o Corinthians já agendou uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava na quinta-feira (26), contando com a presença de Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube e do diretor financeiro, Matias Antonio Romando, além de claro, a presença do presidente Andrés Sanchez.