Com dois gols de Romero, Corinthians vence Cruzeiro em casa

Vivendo dias incertos quanto a permanência de atletas, o Corinthians recebeu o Cruzeiro em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão venceu e conseguiu sua segunda vitória nos últimos três jogos no período pós-Copa. Os gols saíram somente na segunda etapa, com Romero indo às redes duas vezes em jogadas em que o oportunismo prevaleceu.

Em uma primeira etapa com pouca chances, a Raposa foi quem levou perigo primeiro. Barcos recebeu passe na ponta esquerda da área, driblou o zagueiro e finalizou no cantinho para defesa providencial de Cássio no chute do argentino.

O Corinthians se movimentava em campo, mas se mostrava com dificuldades na marcação sem a bola. Arriscando chutes de fora da área, o Timão tentou, mas pouco exigiu de Fábio e o jogo ficou disputado sem maiores chances claras para ambos os lados.

Os donos da casa ainda perderam o atacante Jonathas no primeiro tempo, dando lugar a Pedrinho, que pouco apareceu a etapa inicial.

Nos 45 minutos finais, o confronto seguiu com poucas chances. Bruno Silva ainda arriscou um chute de fora da área para a Raposa, mandando pra longe.

O Corinthians, passou a tocar mais a bola, trabalhar em seu campo de defesa. Já o Cruzeiro, ainda buscava o gol, mas tinha dificuldades em criar as jogadas.

Na metade da etapa final, o Corinthians passou a se arriscar mais na frente. Pedrinho invadiu a área, driblou dois defensores, mas não conseguiu levar perigo. Em seguida, o xodó corinthiano tentou chute de fora da área e mandou para fora, o que animou a torcida presente no estádio.

Aos 17 minutos, Danilo Avelar subiu ao ataque pela esquerda. O lateral invadiu a área e finalizou para Fábio espalmar. No rebote, Romero apareceu livre de marcação e mandou para o fundo do gol. 1 a 0 para o Corinthians.

A Raposa ainda partiu para cima do Corinthians em busca do empate. Chutes de média distância eram frequentes, mas a pontaria não estava em dia para a equipe celeste.

Se expondo para pressionar os donos na casa, o Corinthians conseguiu ligar contra-ataque rápido e Mateus Vital foi derrubado na entrada da área cruzeirense. Jadson bateu falta, a bola explodiu no travessão e sobrou mais uma vez para Romero ganhar a disputa com Manoel tocar levemente na bola, ampliando para o Timão.

Atrás do placar, o Cruzeiro partiu com unhas e dentes para cima do Corinthians e exigiu da defesa. Cássio fez defesa no chute cruzado de Barcos e Danilo Avelar ainda salvou a bola em cima da linha no chute de Arrascaeta. Entretanto, os visitantes sequer esboçaram maiores intenções para reagir na partida e o Timão se mostrou sem pressa para fluir o jogo, retardando o tempo até o apito final.

Agora, o Timão chega a 22 pontos e sobe uma posição no campeonato, em 8°. Já o Cruzeiro se mantém na 5° posição com os mesmos 24 pontos, visto que o Palmeiras perdeu nesta rodada e está a um ponto dos mineiros.

As equipes voltam a campo no domingo (29), quando o Corinthians vai à Brasília enfrentar o Vasco, às 11h. Do lado dos mineiros, terão um duelo da parte de cima da tabela contra o São Paulo, no Mineirão.