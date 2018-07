Pedro desperta interesse europeu e Fluminense recusa primeira proposta pelo centroavante

Google Plus

Pedro é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro e também o principal nome do Fluminense na competição. Como era de se esperar o mercado europeu começou a prestar atenção nas atuações do centroavante. Nas últimas semanas, o Flu recebeu diversas sondagens de intermediários de clubes da Europa e a primeiro proposta foi recebido nesta semana.

O Bordeaux, da França, ofereceu 8,5 milhões de euros (R$ 39,6 milhões) pelo artilheiro do Brasileirão, mas a diretoria considerou o valor muito baixo e a proposta foi prontamente recusada. O Flu é dono de 50% dos direitos econômicos do atacante. A tendência é que o clube volte com uma proposta maior, mas para ter negociação os valores precisam aumentar consideravelmente. A multa rescisória de Pedro é de 50 milhões de euros (R$ 217 milhões). A informação foi publicada inicialmente pelo "Globoesporte" e confirmada pela reportagem da VAVEL Brasil.

O desejo da diretoria Tricolor é manter o jogador pelo máximo de tempo possível. Pedro, neste momento, também deseja permanecer no clube. Porém, novos valores serão apresentados em novas propostas, sejam do Bordeaux ou de outros clubes. A reportagem da VAVEL Brasil confirmou que Milan, Sevilla e Lyon consultaram a situação do jogador.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Convocação pode resultar em valorização

Com idade olímpica, o atacante de 21 anos tem contrato até julho de 2021 e recentemente ganhou um aumento, o que fez sua multa também ser reajustada. Um dos poucos centroavantes se destacando com baixa idade, Pedro recentemente em entrevista disse que sonha ser convocado para defender a camisa do Brasil.

Pessoas ligadas ao jogador, acreditam que ele possa ser chamado por Tite para a renovação que o treinador deverá implementar na Seleção Brasileira.