Léo Duarte comemora titularidade e mira Seleção Brasileira: "Sonho um dia chegar"

A sexta-feira do Flamengo iniciou-se em clima de alívio após a permanência da equipe na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com o empate diante do Santos, na última rodada, após o São Paulo, vice-líder da competição, ser batido pelo Grêmio, na noite anterior.

Agora, o clube carioca vira seu foco para a sequência do torneio, que já tem novo capítulo neste domingo (29), diante do Sport, no Maracanã.

O escolhido para ceder entrevista coletiva, no Ninho do Urubu, foi Léo Duarte, zagueiro que vem sendo elogiado nos últimos jogos e conquistou a titularidade no plantel de Mauricio Barbieri. O defensor elogiou a equipe adversária e tratou de chamar atenção para um velho conhecido da torcida rubro-negra.

"Ótimo time. Tem o Gabriel, excelente jogador. Tem um ataque leve. Vai ser um jogo dificil. Brasileiro é difícil, independente se joga em casa ou fora. Temos que entrar focados para sair com os três pontos", disse o zagueiro.

A temporada de 2018 marcou o desenvolvimento de Léo Duarte, que passou por um longo período de desenvolvimento até chegar aos elogios recebidos atualmente. O zagueiro foi titular e capitão da equipe na conquista da Copinha de 2016 e, desde então, foi incorporado ao elenco profissional, onde observou as partidas do banco de reservas na maior parte do tempo.

Já no Brasileirão deste ano, participou de 13 dos 15 jogos disputados pelo Flamengo, todos como titular. Questionado sobre voos maiores na carreira, Léo não escondeu seu sonho de chegar à Seleção Brasileira, mas garantiu foco em seu desempenho no Rubro-Negro.

"Tenho o sonho de um dia chegar. Tenho trabalhado forte no Flamengo, mas meu pensamento hoje está todo aqui. Com muito empenho, espero um dia chegar lá", afirmou Léo Duarte.

Na 16ª rodada, o nome do defensor é de presença certa entre os titulares de Mauricio Barbieri, novamente. Ao todo, ainda se tem dúvidas sobre a escolha de seu companheiro na zaga, diante das más atuações de Réver e a alta concorrência ocorrida no setor. Na entrevista, Léo não revelou o segredo, mas ressaltou a qualidade do elenco ao comentar a briga pela aparição entre os iniciantes do confronto.

"Fico feliz pela confiança, pela sequência. É difícil falar quem é titular e reserva porque o time tem muita qualidade. Quem entrar dá conta do recado. O Flamengo está bem servido de zagueiros", comentou Léo.

Por fim, o clima de alívio do dia terminou em alegria e empolgação. O Flamengo anunciou a contratação do atacante Vitinho, que será apresentado nas preliminares da partida diante do Sport.

Como a coletiva ocorreu antes da divulgação da nova chegada, Léo Duarte foi cauteloso ao comentar a, até então, possível contratação, mas prestou elogios ao novo companheiro.

"Excelente jogador, rápido, habilidoso. Não sei como está a situação. Isso é com a diretoria, mas se vier vai agregar muito. Tem qualidade", afirmou Léo Duarte.