Vindo da Rússia: atraso no voo de Vitinho faz Flamengo adiar apresentação do atacante

A apresentação de Vitinho, novo reforço do Flamengo, teve se ser remarcada para esta segunda-feira (30). A diretoria rubro-negra desejava anunciar a contratação aos seus torcedores antes do confronto diante do Sport, neste domingo, no Maracanã. No entanto, o jogador passou por imprevistos, na Rússia, por conta de problemas técnicos em seu avião de embarque rumo ao Rio de Janeiro.

O retorno do novo camisa 14 à sua cidade natal estava marcada para a noite deste sábado, por volta das 19h30. Agora, a nova data está prevista para instantes antes do apito inicial da partida pelo Campeonato Brasileiro, passando sua apresentação para o dia seguinte ao duelo. Mesmo com o atraso na chegada, o jogador deve assistir à partida e será celebrado pelos torcedores no intervalo do jogo entre as equipes.

A longa novela sobre a contratação de Vitinho foi sacramentada oficialmente na última sexta-feira (27), mesmo que muitos já tivessem antecipado seu final feliz. Por meio de suas mídias sociais, o Flamengo fez o anúncio do jogador por meio de um vídeo, onde o reforço é representado por um jovem garoto praticando o esporte nas dependências da sede social do clube, na Gávea, no Rio. Na reprodução, foi usado o tema "Sonho de Moleque", baseado na chegada do jogador ao seu clube de seu coração.

A presença do jogador no Maracanã não é novidade neste ano. Durante seu período de férias no CSKA Moscou, seu antigo clube, Vitinho foi flagrado nas dependências do estádio para assistir o confronto do Rubro-Negro diante do Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão. Negociado com o Flamengo por 10 milhões de euros, o atacante de 24 anos participou de 17 partidas neste ano pelo clube russo, marcando três gols, segundo o portal "OGol".