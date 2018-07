Romero faz seu primeiro hat-trick e Osmar Loss exalta: "É a cara do Corinthians"

Neste domingo (29) mais um capítulo na historia de Vasco e Corinthians foi escrito. E quem saiu feliz foi novamente o Timão, que saiu atrás do placar, mas com três de Romero e um de Jadson virou pra cima do Cruz Maltino no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O comandante do Corinthians, Osmar Loss, fez questão de exaltar a atuação do paraguaio, que com os três gols, ultrapassou Ronaldo Fenômeno na artilharia do Corinthians nesse século com 37 gols.

"O Romero é muito combativo, tem a cara do Corinthians e vem sendo feliz nas finalizações. É o artilheiro da Arena, veste a camisa, que tem a cara e a raça que a torcida espera", afirmou o treinador.

Loss voltou a afirmar que o Corinthians tem um esquema tático definido e uma maneira de jogar e que a parada da Copa foi preponderante para retomar o condicionamento físico dos atletas e corrigir os problemas.

"Sempre deixei muito claro que o Corinthians tinha essa forma de jogar bem definida, que não era necessário treinar isso na preparação porque já tinha essa formação bem estabelecida desde o primeiro semestre. Claro que são jogadores novos, e a gente ganha possibilidades", disse.

"Essa parada foi benéfica para todas as equipes. Nossos atletas são atletas rotinados a treinarem. O calendário dá pouca oportunidade para treinar, e aproveitamos essa parada para treinar e para fazer amistosos bem competitivos que nos deixaram preparados para essa volta", completou.

O comandante do Timão também demonstrou receio com a janela de transferência aberta e com a possiblidade de perder mais jogadores. Loss teve Maycon, Rodriguinho, Balbuena e Sidcley negociados.

"A janela fecha em agosto. Gostaria que hoje fosse 1º de setembro para que a gente já tivesse passado por essas oportunidades de saídas. O que me deixa tranquilo é que não é só o Corinthians que perde. Outros clubes também podem perder até o fim da janela", afirmou.

Osmar Loss aproveitou para falar da chegada de reforços, o Corinthians tem tudo encaminhado para a contratação de Sérgio Diaz, do Real Madrid, e Araos da Universidad del Chile.

"Jovem, tem uma versatilidade boa, coisa que é importante por esse calendário", concluiu.