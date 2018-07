Em confronto direto contra Z-4, Santos enfrenta América-MG pelo Campeonato Brasileiro

O Santos enfrenta o América-MG neste domingo (29), na Vila Belmiro, às 19h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

Na manhã deste sábado (28), a equipe realizou seu último treino de preparação para o confronto e Serginho Chulapa esboçou a provável escalação do time, que pode ter a presença do zagueiro David Braz que volta de suspensão.

O técnico interino não comandaria o Peixe na partida por conta de sua expulsão no jogo de quarta-feira (25) contra o Flamengo, porém, o Departamento de Futebol do Peixe entrou em contato com a CBF que afirmou não constar na súmula da partida a expulsão de Chulapa, permitindo sua presença no comando do Alvinegro neste domingo.

Sem poder contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, lesionado, em compensação o Peixe poderá conta com a volta do zagueiro David Braz e do meia Jean Mota, ambos voltando de suspensão. Jean Mota não deve ser escalado por conta do que Chulapa esboçou no treinamento, usando dois jogadores no meio e quatro jogadores no ataque.

Com treinador novo, América espera se distanciar do Z-4

O técnico Adilson Batista virá para a baixada com um time desfalcado por três titulares Leandro Donizete e Rafael Moura, suspensos, e Wesley, que foi expulso após discussão com D'Alessandro na última partida contra o Internacional.

Leandro Donizete não pode enfrentar o Peixe por conta da multa contratual do empréstimo pelo time paulista ao América-MG.

O Coelho deve enfrentar o Peixe com: João Ricardo, Aderlan, Matheus Ferraz, Messias, Carlinhos; Juninho, Christian, David; Ruy, Giovanni e Judivan.