AO VIVO: acompanhe a coletiva de apresentação do VAR na Copa do Brasil 2018

Uma preocupação da comissão de arbitragem é o quanto as pessoas sabem sobre o VAR. A falta de informação pode tornar a decisão da arbitragem polêmica. Os torcedores receberão panfletos durante os jogos. Os times da Copa do Brasil terão reuniões técnicas para tirar dúvidas e explicar o que o VAR pode fazer, e quando pode agir.

Antes do início do Brasileiro, a CBF propôs um pacote com árbitro de vídeo nos 190 jogos do segundo turno, a um custo estimado de R$ 50 mil por partida (R$ 3,8 milhões no total). Em votação, os clubes, que teriam que bancar a tecnologia, negaram a proposta. Desta vez, o investimento será da CBF.

Ao todo, serão 14 jogos com o VAR, das quartas até a decisão da Copa do Brasil, com um custo total estimado em R$ 1 milhão (cerca de R$ 70 mil por partida). As câmeras usadas pertencem a uma estrutura já usada pela Rede Globo, que vai ceder as imagens à Broadcasting, empresa responsável pela operação do VAR.

A CBF habilitou 39 árbitros, incluindo os que foram para a Copa: Sandro Meira Ricci, Marcelo Van Gasse e Emerson Augusto de Carvalho e Wilton Pereira de Sampaio.

Ao contrário da Copa, em que uma central comandava o árbitro de vídeo por fibras óticas, a cabine do VAR será instalada em cabines dentro de cada estádio. Devem ser quatro profissionais trabalhando na sala: o árbitro de vídeo, um assistente, um operador e um supervisor. Caso o número de câmeras seja maior do que 12, serão adicionados à equipe mais um árbitro e um operador.

O objetivo não é acabar com o erro no futebol, mas com as grandes injustiças. Espera-se um índice de 96 a 97% de acertos com o árbitro de vídeo, o que representa um aumento de 6 a 7% da média atual, segundo a CBF.

Mas a estrutura não será exatamente a mesma da usada na Rússia, a começar pelo número de câmeras: 33 espalhadas em cada uma das arenas russas. No Brasil, a expectativa é trabalhar com um número que pode ir de sete a 19 por jogo.

A CBF também disponibilizará o VAR nos outros seis jogos das fases seguintes da Copa do Brasil: quatro nas Semifinais e dois nas Finais. No total, a competição contará com essa tecnologia em 14 duelos.

Todos assistirão a uma apresentação com o resumo do processo e informações técnicas sobre o VAR. Estarão disponíveis para entrevistas o coordenador do Árbitro de Vídeo no Brasil, Sérgio Corrêa, e o instrutor de arbitragem e criador do projeto, Manoel Serapião.

Os jogos da próxima semana pelas Quartas de Final da Copa do Brasil 2018 terão o recurso do vídeo como auxílio às decisões da arbitragem. Após meses de preparação, cursos e testes realizados pela CBF, o VAR (da sigla em Inglês para video assistant referee) será colocado à disposição nos confrontos de ida e volta entre Grêmio x Flamengo, Corinthians x Chapecoense, Santos x Cruzeiro e Bahia x Palmeiras.

Após meses de preparação, cursos e testes realizados pela CBF, o VAR será colocado à disposição nos confrontos das Quartas de Final da competição.

