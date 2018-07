Olho no chileno: Corinthians anuncia contratação de Ángelo Araos

O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira (30), a contratação da jovem promessa chilena, Ángelo Araos. O atleta foi comprado junto a Universidad de Chile por aproximadamente R$ 17 milhões a serem pagos de forma parcelada. Araos é meio-campista, que também atua como volante, e se torna mais uma opção para a equipe comandada por Osmar Loss que, com um elenco enxuto, tenta brigar por mais títulos no restante da temporada.

O contrato do atleta, de inicio, será por empréstimo de um ano, com compra automática ao fim do tempo estipulado. A iniciativa dos chilenos é um mecanismo adotado para evitar possíveis calotes em compras parceladas. Na prática, com o Corinthians cumprindo o combinado, o jogador terá um contrato de 5 anos com a equipe do Parque São Jorge, além de ter 100% dos seus direitos ligados ao clube da capital paulista.

Araos é tido como promessa da nova geração chilena, e com apenas 21 anos o jovem atleta já marcou presença entre os convocados de Rueda na seleção chilena. Com um inicio de carreira no modesto Antofagasta, o jogador se destacou e conseguiu ser convocado para as seleções de base. Após a rápida ascensão se transferiu para LaU em janeiro de 2018 e agora chega a equipe alvinegra.

O jogador que já treinou com bola no treino de hoje junto com outra contratação da equipe alvinegra, Sergio Díaz, deve ser oficializado até o final de semana. O jogador estará disponível para atuar no Brasileirão e na Copa do Brasil, não podendo atuar na Copa Libertadores da América por já ter participado do torneio com as cores da LaU.

Estatísticas, elogios de Vidal e Seleção Chilena

O atleta no ano de 2018 atuou 24 vezes com a camisa da LaU. Com participações ativas entre os torneios nacionais e internacionais, Araos obteve médias impressionantes em fundamentos essenciais para o atleta da posição, com: 80 % de aproveitamento dos passes, 26 finalizações, sendo 17 certas e 6 gols marcados, além de 39 dribles certos, 42 desarmes e 9 interceptações.

Tais números renderam elogios do companheiro de seleção Arturo Vidal e do perfil oficial da Seleção Chilena, que por meio de suas redes sociais elogiaram a mais nova contratação do Corinthians.

¡Un chileno al Timao!



Felicitamos a Ángelo Araos por su llegada al gigante @Corinthians del fútbol brasileño.



¡A romperla, crack! pic.twitter.com/NZmsMki5JQ — Selección Chilena (@LaRoja) 30 de julho de 2018