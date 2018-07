Em meio à saídas, Corinthians se mexe no mercado e anuncia Sergio Díaz até o final de 2019

Se nas últimas semanas no Corinthians o clima era de despedida, nesta segunda-feira (30) o ambiente foi de boas-vindas. O Timão acertou a contratação do atacante paraguaio Sergio Díaz, por do empréstimo até 31 de dezembro de 2019.

O atleta, que pertence Real Madrid Castilla, time B do Real Madrid que atua na segunda divisão espanhola, já havia realizado exames médicos na manhã desta segunda-feira e chega para suprir a lacuna deixada por Rodriguinho. Embora seja atacante, o jogador de apenas 20 anos também pode atuar pelo meio de campo, função do camisa 26 que deixou o clube há duas semanas.

No canal oficial doYoutube do Corinthians, o compatriota Ángel Romero, que vive boa fase no ataque alvinegro, deu as boas-vindas ao jogador. Quando especulada a sua vinda ao clube, o próprio camisa 11 corinthiano disse que ajudaria o atacante a se familiarizar com a cidade de São Paulo dando dicas para uma fácil adaptação.

Revelado pelo Cerro Porteño, mesmo clube em que Romero ficou conhecido, o paraguaio atuou poucas vezes na Libertadores de 2016, marcando apenas um gol em três partidas pela equipe. Em seguida, foi comprado pelo Real Madrid e incorporado ao Castilla, onde foi emprestado ao Lugo, outro clube da La Liga B. Com a camisa da agremiação espanhola, Díaz atuou em apenas oito jogos na última temporada e não marcou nenhum gol.

O pouco número de atuações no cenário europeu se deu por conta de uma grave lesão no joelho direito que afastou Díaz desde novembro dos gramados, mas segundo a comissão médica do CT Joaquim Grava, o atleta só precisa entrar em forma para atuar devidamente com a equipe. Com a contratação do atleta, o atacante será o sétimo paraguaio a vestir a camisa do Timão, se juntando a Balbuena, Romero, Gamarra, entre outros.

Além de Díaz, o Corinthians já encaminha a contratação do meio-campista Ángelo Araos, que atua pela Universidad de Chile e deve ser anunciado ainda nesta semana, visto que já passou por exames médicos e aguarda o anúncio oficial do Corinthians.