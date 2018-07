Exclusivo: Aline Reis fala sobre Torneio das Nações, carreira e titularidade na Seleção Feminina

A Seleção Feminina de Futebol, segue na disputa do Torneio das Nações, nos Estados Unidos. A competição reúne as melhores seleções do mundo, para um torneio preparatório para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai acontecer ano que vem na França.

A goleira Aline Reis deu uma palavrinha com exclusividade para a VAVEL Brasil contando um pouco da expectativa para o torneio e também da carreira. A jogadora falou sobre a partida contra o Japão e a primeira vitoria em dois jogos. O Brasil venceu pelo placar de 2 a 1.

"A vitória era importante para ficarmos vivos no torneio e ainda na disputa pelo título. Nosso objetivo é vencer o Torneio das Nações 2018, mas independente dos resultados, já temos consciência da importância desta competição para nós. Todas as seleções presentes estão classificadas para a Copa do Mundo ano que vem, e são atualmente ranqueadas entre as 10 melhores do mundo. Então esses jogos são essenciais para a nossa preparação pra chegar bem no nosso objetivo principal que é sermos campeãs do mundo, falou a goleira.

No jogo contra o Japão, Aline teve a oportunidade de ser titular e falou sobre a sensação de defender a meta brasileira.

"Fiquei muito contente com a oportunidade. Me dedico muito nos treinamentos, procurando sempre estar pronta pra quando a oportunidade bater na porta. E felizmente ontem pude estar em campo mais uma vez. É sempre muito gratificante quando sua dedicação é reconhecida", disse.

Ela ainda falou sobre o que faltou a seleção na primeira partida onde a seleção perdeu por 3 a 1 do Austrália.

"O Brasil está um pouco diferente durante esse torneio. Por não ser durante a data fifa, muitas das jogadoras que vinham jogando com a seleção não foram liberadas pelos clubes. Então o professor Vadao aproveitou a oportunidade pra testar algumas caras novas.

Por isso é natural que nosso ritmo não seja o mesmo, que alguns erros aconteçam e que falte um pouco de sintonia. Mas todas estão se empenhando pra corrigir os erros e fluir melhor como equipe. A tendência é melhorar a cada jogo", disse Aline.

Revelada pelo Guarani, Aline vai jogar a próxima temporada no futebol espanhol pelo UDG Tenerife e falou da expectativa.

"A minha temporada na Espanha também é um grande foco pra mim! Quero chegar lá voando. Temos um bom time e acredito que será uma temporada de muito sucesso pra nós! Além de lutar pelo título com o time, tenho o objetivo pessoal de ser um dos destaques no campeonato espanhol".

Para finalizar o papo, perguntei para a Aline sobre a expectativa para o próximo jogo contra os Estados Unidos.

"Será um jogo duro. Os Estados Unidos são as atuais campeãs mundiais. Jogar contra elas é sempre difícil. Além do bom jogo tático, as americanas são muito fortes. Então temos que estar preparadas para um jogo físico e de muita vontade dentro de campo. Sem contar que elas jogam em casa e em todos os jogos até agora, tiveram uma torcida muito grande apoiando o time", finalizou Aline.