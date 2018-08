Novos uniformes do Fluminense são aprovados pelo Conselho Deliberativo

Nesta terça-feira (31), foram aprovados os novos uniformes na reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense, no Salão Nobre do clube. Os uniformes, produzidos pela Under Armour, serão lançados em outubro.

Segundo o site LANCE!, o uniforme tricolor terá as listras verde e grená mais largas, com a listra branca mais fina, e o calção verde. Lembrará a camisa de 95, com a gola sendo grená. A camisa branca terá detalhes e ombreira em grená e o calção também grená.

Em relação ao terceiro uniforme, a camisa será na cor azul-marinho, com o escudo centralizado, como no uniforme grená de 2012, que fez bastante sucesso entre os torcedores. Além disso, terá uma faixa tricolor cortando o símbolo no meio. O short será azul-marinho também.

Junto com os novos uniformes, o Fluminense pretende lançar também o seu site oficial de vendas. O objetivo é evitar o vazamento dos modelos, assim como aconteceu com os uniformes atuais, também produzidos pela Under Armour.

Fluminense firmou parceria com a Under Armour em fevereiro de 2017, após insucesso com a Dryworld. O contrato vai até meados de 2020.