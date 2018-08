Autor do gol de empate do Flamengo, Lincoln exalta trabalho duro: “Fui abençoado”

Google Plus

No apagar das luzes o Flamengo arrancou um importante gol de empate, na primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Lincoln marcou o gol que deixou o placar em 1 a 1, na Arena.

O time Rubro-Negro saiu em desvantagem, quando Luan, abriu o placar ainda na primeira etapa, após uma bela jogada do lateral-direito Léo Moura, que enfrentava seu ex-clube.

No segundo tempo, o Flamengo pressionou a equipe gaúcha e foi premiado no final, aos 48 minutos, quando Lincoln, mostrando grande oportunismo, completou o passe de Renê, balançando a rede e frustrando a noite da torcida gremista. A partida também marcou a estreia de Vitinho, contratação mais cara da história do time carioca.

Na saída do gramado, Lincoln, autor do importante gol de empate, falou sobre as dificuldades da partida. O jovem atacante de 17 anos também exaltou sua dedicação nos treinos, e ressaltou a força do grupo.

"Venho trabalhando bastante e fui abençoado com o gol. É isso aí. Vamos em busca da classificação no próximo jogo. O jogo foi complicado e mostramos a força do grupo. Quem entrou, entrou muito bem. Grande jogo, de times grandes."

Com o resultado de 1 a 1, os dois times deixam a classificação em aberto para o jogo de volta, no próximo dia 15, no Maracanã.