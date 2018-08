Renato reconhece mérito do Flamengo, mas lamenta falta de malandragem do Grêmio no fim

Um jogo de um tempo para cada time. Assim pode ser definido o empate em 1 a 1 entre Grêmio e Flamengo na noite desta quarta-feira (1ª), pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio. O Tricolor Gaúcho foi superior na primeira etapa e saiu na frente. Porém, recuou na segunda e permitiu a igualdade do placar faltando apenas 17 segundos para o apito final.

Na avaliação do técnico Renato Portaluppi, o gol do Flamengo saiu porque o Grêmio não soube manter a posse de bola nos últimos minutos, mas, também, por méritos da qualidade da equipe rubro-negra.

"Eu falo para eles usarem a malandragem. Cobrei os atletas porque faltou malandragem na parte final do jogo. No momento que o quarto árbitro levanta a placa, é hora de segurar a bola lá na frente para não correr risco. Mas, não enfrentamos qualquer time, enfrentamos o Flamengo, que também é um time qualificado", justificou.

Portaluppi também analisou que o recuo gremista, no segundo tempo, ocorreu devido às lesões de Everton e Jael.

"Infelizmente nós perdemos o Everton, que tinha a saída rápida. O Marinho entrou, mas não estava numa noite tão boa. Muito tempo que não joga pelo lado esquerdo, ficou meio perdido. E perdemos o Jael que torceu o tornozelo e ficou difícil. Perdemos o meio de campo. Facilitou as coisas para o Flamengo, senão a história seria diferente", garantiu.

O Flamengo não tem a vantagem de empatar o segundo jogo por 0 a 0, no Maracanã, no próximo dia 15, após a exclusão do gol qualificado. Qualquer igualdade levará a decisão para as penalidades.

Quem vencer garante a vaga na semifinal. O Grêmio volta a campo no próximo sábado (4), às 19h, novamente contra o rubro-negro carioca, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, também na Arena.