Brasil e EUA se enfrentam em busca do título no Torneio das Nações Feminino

O duelo entre o Brasil e Estados Unidos nesta quinta (2), às 21h30, coloca frente a frente dois times em busca do titulo. Na última rodada o Brasil venceu o Japão pelo placar de 2 a 1. Já as Americanas empataram com a seleção da Austrália em 1 a 1.

A bola vai rolar no Toyota Park a partir das 21h30. Essa é a ultima rodada do Torneio das Nações.

Confira as chances de título do Brasil na última rodada

O Torneio das Nações chega ao fim nesta quinta-feira (2) e três equipes têm chances de título. Das quatro participantes, apenas o Japão já não luta mais pelo troféu, e enfrentará a Austrália na preliminar do jogo entre Brasil e Estados Unidos.

Com três pontos, a Seleção Feminina precisa torcer por, pelo menos, um empate no jogo de abertura da rodada. Caso a Austrália não vença, o Brasil dependerá apenas de si contra os Estados Unidos, que têm quatro pontos na tabela. Uma vitória por placar simples contra as donas da casa daria o título às meninas brasileiras.

As anfitriãs também precisam ficar de olho no que poderá aprontar o Japão. Isso porque se a Austrália vencer, as americanas precisaram derrotar o Brasil e partir para a decisão nos critérios de desempate.

Também com quatro pontos, as australianas entram em campo para decidir seu destino no torneio antes das duas adversárias na briga pelo troféu. Enfrentam um Japão já sem chances de título, mas em busca de sua primeira vitória na competição.