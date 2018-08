Kleber Leite é suspenso temporariamente do Conselho Deliberativo do Flamengo

O ex-presidente do Flamengo, Kléber Leite, foi suspenso por 10 meses do Conselho Deliberativo do clube, por conta de uma dívida ocasionada em sua gestão, que rendeu fortes prejuízos aos cofres rubro-negros.

Em 1995, Kléber arrendou um empréstimo de R$ 6 milhões junto ao Consórcio Plaza, o qual, com juros, chegou em torno de R$ 90 milhões. O débito foi abatido posteriormente pela atual diretoria, em acordo cujo valor baixou para R$ 61 milhões.

O líder da gestão chegou a ser julgado e absolvido, no ano passado, pelo Conselho de Administração da instituição, pelo placar de 41 votos pela permanência, contra 21 a favor de sua saída.

Por outro lado, desta vez, o mandatário não obteve absolvição no processo e sua saída provisória foi concretizada após 110 votos favoráveis à penalização, em embate a 92 contrários, numa reunião envolvendo número bem maior de conselheiros.

Detalhes do imbróglio

Na época, os planos da gestão Kléber Leite - com participação do Consórcio Plaza - se baseavam na construção de um shopping na Gávea, sede social do clube atualmente. O empreendimento contou com aval de órgãos públicos, decisão seguida pelo Estado, porém, voltada atrás em segundo momento.

A liberação das partes daria direito à posse do terreno para implantação num espaço de tempo válido por 25 anos. Com a palavra final da Prefeitura, os planos do shopping se encerraram.

O clímax da história vem a seguir: no momento em que a negativa do Estado ocorreu e os planos se encerraram, o dinheiro emprestado pelo Consórcio Plaza ao Flamengo já havia sido investido em outro plano, este envolvendo a contratação de Edmundo, dentro das quatro linhas, no ano do centenário rubro-negro.

Diante da perda monetária no investimento e a mudança de ideias inesperada, a organização entrou em disputa judicial contra o Rubro-Negro, em 2002, em acordo que foi abatido com a atual gestão, de Bandeira de Mello, em 2017.

A suspensão preventiva de Kleber Leite do Conselho Deliberativo do Flamengo foi o capítulo final de um imbróglio causado por uma dívida que cresceu 15 vezes em cerca de 22 anos.

Fonte: Mundo Rubro-Negro