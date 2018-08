Santos encaminha negociação de Marco Rúben, mas Cuca é contra

Próximo de anunciar a contratação do centroavante Marco Rúben, a diretoria do Santos encontrou um grande empecilho na manhã desta sexta (3), em entrevista coletiva o técnico Cuca se mostrou contrário a vinda de mais um jogador estrangeiro para compor o elenco do Peixe.

“Temos cinco estrangeiros aqui, vamos trazer um sexto. Geralmente nesse momento requer adaptação e hoje não temos tempo para nada. Se pudermos dentro da necessidade trazer quem conheça território, que conheça Brasileiro, é um tempo economizado. Gosto do Marco Ruben, ventilei o nome dele, mas não entendo que seja o momento ideal para trazê-lo aqui”, disse Cuca

O técnico do Rosário Central, Edgardo Bauza, comentou, após a vitória do time argentino sobre Centro Juventud Antoniana, a proximidade do acerto entre Santos e Rúben. Em contato com a diretoria do Rosário, a reportagem da Vavel Brasil confirmou a negociação que, segundo os representantes do time argentino, deve ter o seu desfecho ainda hoje.

Marco Rúben não vive uma boa fase no futebol portenho, o atacante de 31 anos marcou apenas três gols nos últimos 19 jogos, mas leva na bagagem a experiência internacional de ter atuado no futebol espanhol, francês e ucraniano.