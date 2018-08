Sem titulares, Loss vê rendimento do Corinthians positivo após empate sem gols contra Atlético-PR

Na noite deste sábado (4), o Corinthians fez um jogo com poucas emoções contra o Atlético-PR e interrompeu uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o técnico Osmar Loss, que poupou diversos jogadores para focar na partida da próxima quarta-feira (8) contra o Colo Colo na Libertadores, concedeu entrevista coletiva.

Contudo, Loss se mostrou satisfeito com a atuação de seus comandados e dos jovens que promoveu a equipe como o lateral-esquerdo Carlos Augusto e o zagueiro Léo Santos.

"A gente sai satisfeito com o rendimento, com essa possibilidade de ver um time jovem que tem a marca do Corinthians, que tem a cara do Corinthians, porque trocamos o mesmo número de passes que nós trocávamos, finalizamos uma média muito parecida. Todos os conceitos foram muito próximos", ressaltou.

Ainda falando sobre os jovens que foram a campo no duelo contra o Furacão, Loss destacou o crescimento e evolução de alguns atletas, citando o meio-campista Thiaguinho como exemplo. Loss ficou conhecido pelo trabalho nas categorias de base do Corinthians e comandou alguns atletas que hoje estão na equipe principal do Timão.

"Eu acho que o jogador que está no Corinthians tem que estar preparado para jogar. Foi assim com o Thiaguinho, que jogou incluisive improvisado e evoluiu dentro da partida, sentiu um pouco o peso, foi melhorando e terminou, talvez, como um dos melhores da partida. É gratificante a gente poder trabalhar com jovens que tem confiança naquilo que a gente passa", pontuou.

Para finalizar a entrevista, Loss falou sobre a importância dos titulares que foram poupados. Em especial, os laterais Danilo Avelar e Fagner foram os que fizeram falta e, na visão de Loss, o resultado poderia ter sido diferente com a presença dos dois titulares.

"O Atlético-PR se portou muito bem. Não acho que tenha sido só entrosamento. Claro que quando você tem rotina facilita, e hoje nossos jogadores de lado, que têm muita importância nas triangulações, não estavam", finalizou