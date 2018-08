Após empate com Botafogo, Cuca exalta defesa santista: "A zaga foi bem"

Cuca segue sem vencer no comando do Santos. Na sua segunda partida desde o retorno (primeira pelo Campeonato Brasileiro), o treinador comandou o Alvinegro no empate fora de casa por 0 a 0 contra o Botafogo na tarde deste sábado (4) pela 17ª rodada do Brasileirão. O fato do time não ter tomado gols, o que não acontecia há duas partidas, foi um ponto positivo destacado pelo treinador do Peixe ao final do jogo.

"Subimos duas posições e não sei o que vai acontecer amanhã. Mas, de qualquer forma, é um jogo fora de casa sem tomar gol. A zaga foi bem", disse Cuca em entrevista coletiva.

O técnico do Santos viu com bons olhos o ponto somado no Rio de Janeiro, embora tenha deixado explícito que buscava a vitória. E mesmo elogiando a defesa, o comandante do Peixe ainda vê alguns pontos de melhoria na equipe santista.

"Esse empate não era o que a gente queria, de forma alguma. Mas é um ponto fora de casa, que, psicologicamente, favorece. Há muita coisa a corrigir, mas tiveram coisas boas também", afirmou.

E para corrigir esses pontos negativos, Cuca pode contar com chegadas e saídas. O zagueiro David Braz e o meia Vecchio nem viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro, já que estão envolvidos em negociações. Braz, viajou para a Turquia para firmar contrato de empréstimo com o Sivasspor. Já Vecchio possui o interesse do futebol árabe. Enquanto isso, o nome de Jô ganhou forças na Vila Belmiro desde sexta, quando Cuca afirmou não ver com bons olhos a vinda do centroavante argentino Marco Rúben, do Rosário Central-ARG. O técnico tem a preferência na vinda de um atacante brasileiro, devido o período de adaptação que os "gringos" possuem antes de começarem a entrar em campo. E mesmo negando o contato, Cuca disse que o centroavante é bem-vindo na Vila Belmiro.

Sobre as saídas Cuca disse: "Vejo com naturalidade, são propostas que aparecem. De minha parte, estão liberados". Já sobre o reforço de Jô a fala do técnico do Santos foi: "Não pedi o Jô, mas, se vier, será bem-vindo".

Com o empate contra o Botafogo, o Santos subiu duas posições e fugiu da incômoda zona do rebaixamento, pelo menos até a rodada deste domingo (5). O Alvinegro vota a campo nesta quarta (8) contra o Ceará, em partida antecipada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.