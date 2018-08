Papo reto: Andrés Sanchez estreia programa no YouTube e esclarece pautas sobre futuro do Corinthians

Com baixa popularidade entre os torcedores do Corinthians, o presidente Andrés Sanchez estreou nesta terça-feira (7), o programa 'Papo Reto' que é transmitido na TV Corinthians, canal oficial no YouTube do clube.

Na estreia, o presidente teve a presença do diretor de marketing Luís Paulo Rosenberg. Os dois dirigentes, responderam perguntas sobre os temas polêmicos que vem desagradando a torcida nesta temporada, como o patrocínio para a Arena e a debandada de atletas no último mês de julho.

De início, Rosenberg foi quem começou falando sobre o andar das negociações pelos Naming Rights, que é um patrocinador para o estádio, como Allianz Arena, Allianz Parque, que são patrocinados pela seguradora alemã.

"Em relação ao "name right", é uma construção. Temos pelo menos seis interessados. É um compromisso que a empresa assume por 20 anos, e o clube também assume por 20 anos. O entrosamento, essa integração entre as duas marcas tem que ser muito bem feito. Estou muito animado, há negociações internacionais, outras no Brasil, pretendo avançar isso o mais rápido possível. Não há um dia que passe e que a gente do marketing não esteja trabalhando nessa direção", revelou.

O mesmo assunto foi tratado há duas semanas, quando os dirigentes prestaram uma coletiva de imprensa para esclarecer pontos que inquietavam a torcida. Entretanto, a entrevista não agradou, o que levou a protestos contra a atual diretoria, como consequência, o Andrés falou novamente sobre a venda dos atletas por baixos preços com relação às vendas dos rivais.

"Não endento que é um desmanche. De janeiro pra cá nós vendemos só dois atletas, o Rodriguinho que já é um atleta de 30, 31 anos e achou uma proposta irrecusável pra ele. Nós tentamos fechar a venda o mais caro possível. Tínhamos 50% na negociação, o atleta saiu por seis milhões e acabamos ficando com quatro, ou seja, lucramos 60% na negociação. O Maycon, já era uma negociação que vinha desde o final do ano passado que se concretizou agora e foi outra proposta irrecusável.Nós só queremos atletas que queiram ficar no Corinthians, que sejam felizes aqui", disse o presidente.

Rosenberg ainda falou sobre a situação financeira do clube e classificou como 'exagero' o adjetivo do clube estar 'quebrado financeiramente'.

"Isso é um exagero, assim como o país inteiro, o clube também passa por esse momento de dificuldade. Desde que você assumiu (Andrés), as contas melhoraram brutalmente, não temos nenhum salário atrasado, as contas da Arena seguem em dia, todas as negociações feitas estão sendo honradas. Enfim, dentro de um cenário de dificuldade financeira, o Corinthians está em uma situação de abslouta solvência. A Arena não tem nenhum atraso, estamos horando nosso compromisso, antigamente pagávamos muito mais, a Caixa Econômica está muito feliz com nosso desempenho e uma situação que vai ficar muito mais facilitada quando conseguirmos os Naming Rights", pontuou.

No bate papo entre os dirigentes, a dupla falou sobre o patrocínio máster na camisa, que hoje está avaliada em R$ 22 milhões. Contudo, Andrés mencionou que as negociações para o patrocinador na camisa ocorre entre setembro e outubro. Outra pauta tratada foi sobre a comissão paga para os empresários dos atletas vendidos. O presidente alegou que o Corinthians declara o valor repassado, ao contrário de outros clubes que não declaram tais valores e não aparecem nos dados da CBF.

Ainda no vídeo, Andrés diz que o programa ocorrerá semanalmente com Rosenberg entre outros conselheiros do clube presentes para responder as perguntas envidadas pelos torcedores nas redes sociais.