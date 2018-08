Barbieri vê situação de Guerrero difícil após ficar fora dos treinos no Flamengo

A passagem de Paolo Guerrero pelo Flamengo, parece cada vez mais próxima do fim. Em final de contrato, e com um edema na coxa esquerda, o atacante não compareceu no treino realizado na tarde desta terça-feira (7), ficando de fora em mais uma atividade realizada no Ninho do Urubu.

Durante entrevista coletiva concedida antes do treino, Barbieri comentou sobre a situação física do peruano, e afirmou não ter conhecimento sobre o quadro do atleta. Mesmo assim, o treinador argumentou que a ausência em mais treinamento, dificultaria uma possível participação na partida de quarta-feira (8), contra o Cruzeiro, pela Libertadores.

“O Guerrero está sendo reavaliado e isso o coloca numa condição difícil de ir para o jogo. Não estou descartando, mas é difícil”, comentou o treinador.

Quando perguntado sobre uma possível renovação de contrato com o atleta, Barbieri deu seu parecer: “Sobre a renovação, já manifestei o desejo de que ele permaneça, conversei com ele, a direção, mas é algo que foge da minha alçada. Sobre o Guerrero, posso responder enquanto ele estiver aqui. Enquanto isso, contamos com ele, que é um grande jogador”, disse o treinador.

Algumas informações apontam que Guerrero estaria conversando com o Internacional, que busca ajuda de investidores para possibilitar a transferência. Atualmente, o Flamengo conta com outras três alternativas para a posição do peruano: Lincoln, Uribe e Henrique Dourado. Durante a coletiva, o treinador ainda falou de suas opções no elenco, diante da incerteza na permanência de Guerrero.

“Em relação ao Henrique Dourado, é um jogador que nos ajuda bastante e contamos com ele. Já conversei com ele sobre isso. Há uma disputa. Não o utilizamos nos últimos jogos, mas é um jogador que tem nos ajudado e vai nos ajudar ainda mais. Lincoln tem evoluído muito, inclusive foi bem no último jogo. Já o Uribe, tem nos ajudado muito, tem excelentes números e ainda está se adaptando ao nosso futebol. São opções que temos.”