Herdeiro da 10, Reinier marca na vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Brasileiro Sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 2, em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Em clássico bastante disputado, o Rubro-Negro abriu o placar logo aos cinco minutos da primeira etapa, quando o lateral-direito Klebinho, aproveitou o belo passe em profundidade dado por Wendel, para invadir a área e tocar na saída do goleiro Pedro Paulo.

Na segunda etapa, o Flamengo novamente não perdeu tempo. Aos dois minutos, Vinicius Souza aproveitou uma sobra de bola no meio campo, tocou para o atacante Wendel, que invadiu a área em velocidade, driblou Diogo e ampliou o placar, batendo na saída do goleiro Tricolor.

Aos 24, o Fluminense descontou. Carlinhos fez boa jogada e cruzou para Caio, que ganhou a disputa com o zagueiro Dantas, para desviar de cabeça pro fundo da rede.

O jogo esquentou, mas o Flamengo não se abalou, ampliando o placar aos 35 minutos. Num rápido contra-ataque, Yuri lançou para o Reinier, camisa 10 da equipe, que ganhou a disputa com Resende e finalizou no canto do goleiro do Fluminense, marcando o terceiro gol Rubro-Negro.

Ainda deu tempo para o time das Laranjeiras diminuir o placar. Após bela jogada de Gabriel Capixaba pela esquerda, Leandro recebeu na marca do pênalti e chutou de primeira, marcando um belíssimo gol. O Fluminense até tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu empatar a partida. 3 a 2 e vitória do Flamengo.

Ao final da partida, o jovem Reinier, de 16 anos, que assumiu a titularidade herdando a camisa 10 de Pepê, emprestado ao Portimonense de Portugal, comentou sobre o resultado.

“Estou muito feliz e preparado sim. Agora vou conquistar essa vaga pra seguir bem forte… Feliz pela vitória, pelo gol e por ter ajudado a equipe. Agora vamos trabalhar no dia-dia para conquistar os objetivos”, disse o meia.

O jovem de 16 anos ainda arriscou um palpite para a partida de logo mais, na Libertadores, quando o time principal enfrentará o Cruzeiro, às 21h45, no Maracanã.

“Dois a zero Mengão…“, arriscou Reinier.

Pela vitória, o Flamengo somou os primeiros três pontos no Grupo F. A chave ainda conta com Vasco e Coritiba. No final, os dois primeiros avançam para a semifinal do campeonato. O Flamengo volta a campo no dia 15, quando receberá o Coxa, na Gávea.