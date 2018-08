Corinthians anuncia parceria com produtora Konami para o game Pro Evolution Soccer 2019

Um pouco antes de oficializar o atacante Sérgia Díaz, o Corinthians apresentou o novo patrocínio do game Pro Evolution Soccer 2019, nesta sexta-feira (10). O Timão, assina contrato de dois anos com a Konami, produtora japonesa do jogo.

Em entrevista para o anúncio, o diretor de marketing Luís Paulo Rosenberg, o dirigente falou sobre a parceria com a produtora.

“Contar com a Konami como patrocinadora oficial é uma prova do crescimento e da força de nossa parceria. Este novo capítulo na nossa associação proporcionará novas experiências aos nossos fãs e nos permitirá alcançar novos entusiastas através do PES", ressaltou.

O logo com o nome, ficará na parte de baixo da camisa alvinegra durante um ano e, de acordo com o jornalista Bruno Cassucci, setorista do Corinthians pelo Globoesporte.com, os valores giram em torno de R$ 5 milhões para os cofres alvinegros.

(Foto: Divulgação/Konami/PES Brasil)

Seguindo o mesmo exemplo de Palmeiras e São Paulo, a Konami confirmou em seu Twitter oficial o anuncio, destacando as faces licenciadas dos jogadores, e também a reprodução da Arena Corinthians, fiel à realidade.

A nova logomarca já estará no uniforme do Corinthians no próximo domingo (12), onde enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, em Chapecó. Já o Pro Evolution Soccer 2019, chega às lojas no próximo dia 28 de agosto e estará disponível para as plataformas de Playstation 4, Xbox One e PC.